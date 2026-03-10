Cabrales acoge el I Concurso de Rastro sobre Jabalí Salvaje el próximo 14 de marzo
La asociación cinegética deportiva "El Jabalí de Cabrales" organiza por primera vez la prueba de habilidad canina, con la participación limitada a 40 perros y el respaldo de la Federación de Caza del Principado de Asturias
María Terente Nicieza
Cabrales se convierte este sábado, 14 de marzo, en el escenario del I Concurso de Rastro sobre Jabalí Salvaje, una competición cinegética pionera en el concejo organizada por la asociación cinegética deportiva "El Jabalí de Cabrales" con el aval de la Federación de Caza del Principado de Asturias. La prueba tiene como objetivo evaluar las capacidades de rastreo de perros de caza sobre la huella de jabalí salvaje en uno de los entornos naturales más exigentes de Asturias.
Inscripciones y requisitos
Las inscripciones se abrieron el pasado 25 de febrero a partir de las 16:00 horas y se tramitan por riguroso orden de llegada hasta completar el cupo máximo de 40 perros participantes. Para formalizar la inscripción es obligatorio presentar la tarjeta federativa en vigor. Las cuotas de participación son las siguientes:
- Participante: 60 euros
- Acompañante: 30 euros
Los interesados pueden obtener información y gestionar su inscripción a través de los teléfonos 608 269 629 y 679 576 791.
Premios y celebración
La organización ha previsto grandes premios y obsequios para todos los participantes, en un ambiente festivo que incluirá una corderada y espicha como parte de la celebración. El evento cuenta con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Cabrales y la colaboración de numerosas empresas y establecimientos locales.
