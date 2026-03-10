Colunga acogerá el Salón de Títeres del 20 al 31 de marzo

El Ayuntamiento de Colunga, a través del Área de Cultura, celebrará del 20 al 31 de marzo la decimonovena edición del Salón de Teatro de Títeres, Sombras y Objetos del Concejo de Colunga, “Saltitiricol”, una cita ya consolidada en el calendario cultural del municipio y pensada para públicos de distintas edades.

El programa toma como referencia dos fechas señaladas del mes de marzo, el Día Internacional de la Marioneta, que se conmemora el día 21, y el Día Mundial del Teatro, que se celebra el 27. A la organización municipal se suman un año más distintas entidades y equipamientos del concejo, entre ellos el Museo del Jurásico de Asturias, los centros educativos, las bibliotecas públicas de Llastres y Colunga y el Centro Rural de Apoyo Diurno de La Isla, en este caso con la colaboración del Área Municipal de Servicios Sociales.

La inauguración del salón tendrá lugar el 20 de marzo, a las 12.00 horas, en la Sala Loreto de Colunga, con la representación de “Hacer o facer”, a cargo de Teatro Los Pintores, compañía cubana afincada en Asturias desde hace años. La función, enmarcada en la Xira Didáctica, contará con asistencia de alumnado de Primaria de los colegios públicos de Llastres y Colunga.

La programación continuará el 21 de marzo en el Museo del Jurásico de Asturias con el taller “Hojas de árboles, sus marionetas y hadas”, dinamizado por Elisabet Martín Teatro y dirigido a niños y niñas de entre 6 y 11 años. La actividad, organizada por el MUJA con motivo del Día Internacional de los Bosques, tendrá plazas limitadas y requerirá inscripción previa.

El salón se trasladará el 23 de marzo al Centro Municipal “El Piqueru” de Llastres, donde Producciones Viesqueswood pondrá en escena “Cuentos y leyendas del dragón Philip”. Dos días después, el 25 de marzo, el Centro Rural de Apoyo Diurno de La Isla acogerá el taller “Nuestras anécdotas. Memoria de Teatro en papel”, dinamizado por Ana Laura Barros, de Tras la Puerta Títeres, en una propuesta dirigida a las personas mayores.

La programación seguirá el 26 de marzo en la Escuela Infantil de 0 a 3 años “El Nieru”, en Colunga, con los “Bebecuentos” de Carlos Alba, de la Compañía del Alba, una actividad pensada para el público de menor edad a partir de la narración oral, los estímulos visuales y la música.

Las dos últimas citas estarán dirigidas al público infantil y familiar y se celebrarán en la Sala Loreto con acceso libre y gratuito hasta completar aforo. El 27 de marzo será el turno de “La mona Simona”, de la compañía astur-brasileña La Sonrisa del Lagarto, mientras que el 31 de marzo llegará la clausura con “El oso que no era”, montaje de la compañía portuguesa Leire, procedente de Viseu.

El Ayuntamiento de Colunga destaca también la implicación de la comunidad educativa en esta edición. El cartel anunciador del salón fue realizado con la colaboración del colegio público “Matemático Pedrayes” de Llastres, que convocó un concurso entre su alumnado y del que resultó ganador Diego Pedrayes Roza, de 11 años.

Noticias relacionadas

Además, el programa cuenta con el apoyo de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias a través del circuito “Asturies, Cultura en Rede” y de la Xira Didáctica, impulsada junto con la Consejería de Educación.