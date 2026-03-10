Covadonga vuelve al foco en el homenaje del Instituto Cervantes a Concha Espina
El santuario mariano reaparece como escenario simbólico de ‘Altar Mayor’ en una cita que reunió a regidores vinculados a la autora.
María Terente Nicieza
El Instituto Cervantes celebró este lunes el acto “Legado en homenaje a Concha Espina”, una iniciativa dedicada a recordar la figura y la obra de una de las grandes escritoras de la literatura española del siglo XX.
Durante el encuentro se destacó especialmente la novela “Altar Mayor”, obra que obtuvo el Premio Nacional de Literatura. La autora, natural de Cantabria, ambientó esta historia en paisajes del norte de España, reflejando con gran sensibilidad la vida, las tradiciones y el entorno rural de esta región.
En el acto participaron diversas autoridades institucionales, entre ellas el alcalde de Cangas de Onís, Jose Manuel González Castro, que estuvo acompañado por el alcalde de Mazcuerras (Cantabria) y el alcalde de Nerva (Huelva). Los representantes municipales subrayaron la importancia de preservar y difundir el legado literario de Concha Espina y de mantener vivo el vínculo entre la literatura y los territorios que inspiraron su obra.
Durante la presentación también se recordó que, años después de la publicación de la novela, la adaptación cinematográfica de “Altar Mayor” eligió como escenario el entorno del Santuario de Covadonga, en Cangas de Onís, cuyos paisajes sirvieron de marco para el rodaje de la película y contribuyeron a proyectar la belleza natural de este enclave asturiano.
El programa incluyó una lectura dramatizada titulada “Concha Espina. Luz y tiniebla”, interpretada por los actores Manuel Galiana, Sonnia L. Rivas-Caballero y Belén Yuste. También intervinieron Concha de la Serna, pintora y nieta de la escritora, y Regina Navarro Sainz de la Maza, bisnieta de Concha Espina.
El homenaje sirvió para reivindicar la vigencia de la obra de Concha Espina y su aportación a la literatura española, así como para recordar el diálogo permanente entre la creación literaria, el patrimonio cultural y los paisajes que inspiran las historias.
