Lastres se prepara para un antroxu multitudinario el 14 de marzo

La villa acogerá una programación continua desde el mediodía, con desfile, galardones y verbena nocturna

La sardina local “Escamitas la Presumida”

La sardina local "Escamitas la Presumida" / Ayuntamiento de Lastres

María Terente Nicieza

Cangas de Onís

El Antroxu de Lastres reunirá a más de 500 participantes el próximo 14 de marzo en una jornada festiva que llenará la localidad de música, disfraces y actividades para todos los públicos. La cifra de inscritos continúa creciendo a pocos días de la celebración, lo que consolida esta cita como uno de los eventos más esperados del calendario festivo local.

El programa

La programación arrancará a las 12:00 horas con el chupinazo y continuará con el desfile de Gigantes y Cabezudos, en el que estará presente la sardina local “Escamitas la Presumida”, junto con otras novedades incluidas en esta edición. Ya por la tarde, a las 19:30 horas, se celebrará el Gran Desfile de Antroxu por las calles de Lastres, uno de los actos centrales de la jornada y en el que participarán grupos, carrozas, charangas y disfraces individuales.

Los premios

La entrega de premios tendrá lugar a las 00:30 horas y reconocerá a los mejores participantes en distintas categorías, antes de dar paso a una verbena amenizada por el Grupo Sensación y el DJ Vas Bailar. En el apartado de premios, la categoría de charangas repartirá 700, 500 y 250 euros para el primer, segundo y tercer clasificado, respectivamente, además de diploma. En grupos y carrozas se concederán 800, 600, 500, 300 y 200 euros, también con diploma, mientras que la categoría individual contará con un premio de 200 euros y trofeo o diploma.

Asimismo, el cartel establece un premio de 100 euros en la categoría al más original y dos reconocimientos en la categoría local, dotados con 250 y 100 euros, ambos con trofeo o diploma. De este modo, la organización refuerza su apuesta por incentivar la participación y reconocer la creatividad de los asistentes, en una convocatoria que cada año gana dimensión y capacidad de atracción.

Implicación vecinal

La organización quiere agradecer de forma especial la implicación de los vecinos y de los establecimientos colaboradores, cuyo apoyo resulta fundamental para hacer posible esta celebración. Su participación contribuye a sostener una cita que no solo moviliza a centenares de personas, sino que también dinamiza la vida social y festiva de Lastres.

