Llanes participa en Bruselas con un proyecto de recuperación medioambiental del río Vallina

Los pasados 3 y 4 de marzo el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, asistió al evento final del proyecto A-AAGORA (Atlantic Arctic Agora), encuentro organizado en la ciudad de Bruselas, Bélgica, en el marco de la Misión Europea «Restaurar nuestros oceános y aguas para 2030», en la cual el consistorio llanisco participa con un proyecto para la recuperación medioambiental y de elementos etnográficos en el río Vallina, entre las localidades de Porrúa y Póo.

El martes 3 de marzo el alcalde de Llanes asistió al "Mediterranean Pact from Territories to Cities – The Shared Transition Agenda", en el parlamento europeo, junto a Jesús Carbajosa, de la Fundación Philippe Cousteau ‘Unión de los Oceános’. El miércoles 4, por su parte, ambos participaron, en el Centro de Convenciones de Bruselas, en el encuentro final de proyecto A-AAGORA.

El proyecto para la recuperación medioambiental y de elementos etnográficos en el curso del río Vallina, que cuenta con la colaboración de la Fundación Philippe Cousteau ‘Unión de los Océanos’, y del Museo del Oriente de Asturias, se articula en tres ejes principales de actuación:

Recuperación medioambiental del río , con eliminación de plantas invasoras (como Tradescantia fluminensis y Cortaderia selloana, entre otras), retirada de basuras, apeo de árboles dañados, y plantación de nuevo arbolado de ribera (Alnus glutinosa).

, con eliminación de plantas invasoras (como Tradescantia fluminensis y Cortaderia selloana, entre otras), retirada de basuras, apeo de árboles dañados, y plantación de nuevo arbolado de ribera (Alnus glutinosa). Restauración de elementos etnográficos en el curso y entorno del río Vallina , como puentes, lavaderos, y fuentes.

en el curso y entorno del , como puentes, lavaderos, y fuentes. Mejora de los caminos en el entorno de la ribera del cauce del Vallina, creando una ruta entre Póo y Porrúa.

La iniciativa, cuyo importe se aproxima a los 80.000 euros será cofinanciada por la Unión Europea a través del proyecto A-AAGORA, que aportará 60.000 euros, y por el Ayuntamiento de Llanes, que se hará cargo de la financiación restante.