Meritorio tercer puesto del piloñés Diego Menéndez en la vigésimo séptima "The North Face Transgrancanaria"
El corredor de Piloña también logró el tercer puesto de la tabla en la duodécima "Kangas Mountain"
El piloñés Diego Menéndez Ropdriguez-Noriega, del equipo Asics, que llegaba de quedar tercero en la distancia Original de la XII Kangas Mountain -disputada el 28 de febrero-, quedó tercero (1 hora 58 minutos y 14 segundos) también, este pasado jueves, en la modalidad Half de la 27ª edición de The North Face Transgrancanaria. Con salida desde el casco histórico de Santa Lucía de Tirajana, la carrera lleva a los corredores por un entorno natural privilegiado hacia Tunte y el exigente Camino de la Plata, completando un trazado de 23 kilómetros y 1.817 metros de desnivel positivo hasta la meta en Tejeda.
El riojano Alain Santamaría (X-Bionic Integrity), que estrenaba equipo y venía de ganar en Trail Zoquetes la semana pasada, fue el ganador de la prueba al parar el cronómetro en 1 hora 53 minutos y 54 segundos, quedando en segunda posición el cántabro Marcos Villamuera, de apenas 21 años, a quien aventajó en meta por solo unos segundos de diferencia. Por su parte, en mujeres se impuso Estel Roig (Scott), 2.22:39; María Fuentes (ESP), con 2.24:00 fue segunda; y Arianna Dentis (ITA), con 2.26:56, tercera.
