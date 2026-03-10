Meritorio tercer puesto del piloñés Diego Menéndez en la vigésimo séptima "The North Face Transgrancanaria"

El piloñés Diego Menéndez Ropdriguez-Noriega, del equipo Asics, que llegaba de quedar tercero en la distancia Original de la XII Kangas Mountain -disputada el 28 de febrero-, quedó tercero (1 hora 58 minutos y 14 segundos) también, este pasado jueves, en la modalidad Half de la 27ª edición de The North Face Transgrancanaria. Con salida desde el casco histórico de Santa Lucía de Tirajana, la carrera lleva a los corredores por un entorno natural privilegiado hacia Tunte y el exigente Camino de la Plata, completando un trazado de 23 kilómetros y 1.817 metros de desnivel positivo hasta la meta en Tejeda.

El riojano Alain Santamaría (X-Bionic Integrity), que estrenaba equipo y venía de ganar en Trail Zoquetes la semana pasada, fue el ganador de la prueba al parar el cronómetro en 1 hora 53 minutos y 54 segundos, quedando en segunda posición el cántabro Marcos Villamuera, de apenas 21 años, a quien aventajó en meta por solo unos segundos de diferencia. Por su parte, en mujeres se impuso Estel Roig (Scott), 2.22:39; María Fuentes (ESP), con 2.24:00 fue segunda; y Arianna Dentis (ITA), con 2.26:56, tercera.