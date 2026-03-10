Parres recupera la fuente-lavadero de La Campana, en Güexes

El Ayuntamiento de Parres tiene en marcha las obras para recuperar la fuente-lavaderu de La Campana, en la localidad de Güexes. Esta actuación forma parte de un programa de actuaciones para recuperar elementos de patrimonio cultural que, al perder el objetivo para el que había sido construido, fueron deteriorándose, en algunos casos con riesgo de desaparecer.

El consistorio parragués, liderado por el regidor socialista Emilio García Longo, viene desde hace algún tiempo trabajando en puentes, fuentes, lavaderos… que "fueron rescatándose de esta situación" de abandono. "El patrimonio tiene que funcionar como un espejo en el que los ciudadanos se contemplen para reconocerse y para reconocer su identidad", añadió el alcalde parragués.