Parres recupera la fuente-lavadero de La Campana, en Güexes
"El patrimonio tiene que funcionar como un espejo en el que los ciudadanos se contemplen para reconocerse y para reconocer su identidad", señala el Alcalde, Emilio García
El Ayuntamiento de Parres tiene en marcha las obras para recuperar la fuente-lavaderu de La Campana, en la localidad de Güexes. Esta actuación forma parte de un programa de actuaciones para recuperar elementos de patrimonio cultural que, al perder el objetivo para el que había sido construido, fueron deteriorándose, en algunos casos con riesgo de desaparecer.
El consistorio parragués, liderado por el regidor socialista Emilio García Longo, viene desde hace algún tiempo trabajando en puentes, fuentes, lavaderos… que "fueron rescatándose de esta situación" de abandono. "El patrimonio tiene que funcionar como un espejo en el que los ciudadanos se contemplen para reconocerse y para reconocer su identidad", añadió el alcalde parragués.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
- La Guardia Civil investiga la aparición de piedras que pincharon varios coches en la carretera nacional 634
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la atornilladora en rebajas que va a arrasar por el Día del Padre: baja su precio al más barato del mercado
- Multado con 200 euros sin exceder la velocidad: la DGT se pone seria de cara a Semana Santa con el nuevo radar en autovía que ya sanciona a los conductores
- Un gran despliegue policial evita una reyerta entre bandas desencadenado por el robo de una cadena de oro en Oviedo
- El jefe de Estupefacientes de Valladolid hizo que quemaba 50 kilos de cocaína en Cogersa para luego repartirlos entre los miembros de su banda
- Un accidente en la Autovía del Cantábrico, a la altura de Cudillero, provoca el derrame de troncos y el corte total de la vía durante seis horas