El Colegio Reconquista de Cangas de Onís, que cumple medio siglo, distinguido con el Sifón de Oro 2025

El salón de Plenos del Ayuntamiento de Cangas de Onís será el escenario este sábado de la entrega del Sifón de Oro 2025 al Colegio Público Reconquista. Acudirán a recoger el galardón el profesorado y el resto de trabajadores del centro, en representación de la comunidad educativa que ha sostenido sus aulas durante medio siglo.

Los Premios Sifón de Oro nacen como una iniciativa de La Sifonería, impulsada por sus responsables, Celso Fernández y Marga Cimentada, para reconocer la trayectoria de personas y entidades especialmente queridas y ligadas a la vida social, cultural o profesional de Cangas de Onís. Con el paso de las ediciones, el galardón se ha consolidado como uno de los reconocimientos más simbólicos del concejo, muy arraigado en el tejido local.

El jurado está compuesto por Luis A. Salcines, Reyes Comas, Javier Caso, Manuela González García, Javier Peruyera y Javier Remis Fernández. Entre los premiados anteriores figura la hostelera Rosa María Díaz Vega, “Rosi la del Peñasanta”, distinguida en 2024 por toda una vida vinculada a la hostelería y a la vida cotidiana de la localidad.

El Reconquista, protagonista de esta edición

Para la edición de 2026, el jurado ha decidido conceder el IX Sifón de Oro, al Colegio Público Reconquista de Cangas de Onís. El acto de entrega se celebrará en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Cangas de Onís, en presencia de representantes institucionales, miembros del jurado y de la comunidad educativa del centro.

El jurado otorga el premio “en reconocimiento a su labor en pro de la educación y formación de sucesivas generaciones de escolares de Cangas de Onís y de otros municipios vecinos”. Con este galardón, que coincide con la conmemoración, en el curso 2025‑2026, de su 50 aniversario, se reconoce también el trabajo docente desarrollado durante estas cinco décadas por maestros y maestras, los sucesivos equipos directivos y el resto de personal del colegio.

Cincuenta años de aulas abiertas

El Reconquista celebra este curso medio siglo de historia, un periodo en el que el centro ha acompañado la evolución de Cangas de Onís y de su entorno, escolarizando a alumnado procedente tanto de la villa como de los pueblos del concejo y de municipios próximos. En sus aulas se han formado varias generaciones de escolares que hoy forman parte del tejido social, económico y cultural del oriente asturiano.

El premio llega, por tanto, en un momento especialmente significativo para el colegio, que ha ido adaptando sus proyectos y líneas de trabajo a los cambios educativos y sociales sin perder su seña de identidad: la atención cercana al alumnado y la estrecha relación con las familias y el entorno.

La comunidad educativa, en primera fila

Al acto de entrega del Sifón de Oro acudirán "el profesorado y el resto de trabajadores del centro educativo", en representación de la comunidad del Reconquista a lo largo de estos cincuenta años. La presencia de docentes y personal del colegio subrayará el carácter colectivo del reconocimiento, concebido como un homenaje a todas las personas que han sostenido el proyecto educativo del centro.

La intención es que la cita del 14 de marzo en el salón de plenos tenga también un componente emotivo, al reunir a buena parte de quienes han vivido el día a día del Reconquista desde dentro, en las aulas, los pasillos y los patios.

Mucha ilusión

“Estamos con mucha ilusión. Es un premio muy importante, y nos damos cuenta de la importancia que tiene en la localidad”, asegura Covadonga Vega Sánchez, directora del Colegio Público Reconquista. La responsable del centro destaca que el Sifón de Oro llega en un año “muy especial”, en plena celebración del cincuentenario, lo que multiplica el valor simbólico del reconocimiento para toda la comunidad educativa.

Vega subraya que la distinción se vive como un premio compartido entre quienes hoy trabajan en el colegio y quienes lo han hecho en etapas anteriores. La directora pone el acento en el vínculo con Cangas de Onís: el galardón, dice, reafirma el papel del Reconquista como espacio de referencia para generaciones de niños y niñas de la villa y de los concejos vecinos.