Concluye la construcción de una nueva acera y la mejora de la seguridad vial en Pendueles (Llanes)

El Ayuntamiento de Llanes ha concluido las obras para la instalación de reductores de velocidad y la construcción de una nueva acera en la localidad de Pendueles. Una actuación cuyo principal objetivo es garantizar la seguridad tanto de los peatones como de los conductores que transitan a diario por la travesía. La intervención, que fue visitada por los concejales Juan Carlos Armas, Miguel Ángel Alonso y María del Mar García Poo, ediles de Contratación, Pueblos y Medio Rural respectivamente, había sido adjudicada por el Consistorio llanisco en 36.285,90 euros y contaba con un plazo de ejecución de dos meses.

El proyecto ha abordado varias actuaciones en diferentes puntos del pueblo. De un lado se ha ejecutado una nueva acera en el entorno de la iglesia, en un tramo de 50 metros de longitud. Además, se ha mejorado el sistema de drenaje con la instalación de nuevos sumideros. La nueva acera se construyó sobre una base de zahorra artificial y una losa de hormigón, y se remató con baldosas cerámicas y bordillo.

Los concejales Miguel Alonso, Juan Carlos Armas y María del Mar García caminan por la nueva acera de Pendueles. / Ayuntamiento de Llanes

Además, con el fin de reducir la velocidad de los vehículos en la travesía de Pendueles se han instalado dos pasos de peatones sobre elevados, ubicados a la entrada del pueblo y a la altura de la bolera, y tres resaltos tipo "lomo de asno" a la altura de la iglesia, la estación de tren y la salida del pueblo. De otra parte, se han reparado algunos tramos de firme de aglomerado y se ha instalado señalización vertical de tráfico.

Al hilo de la finalización de estas obras, el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, ha declarado que "en el Ayuntamiento de Llanes tenemos un firme compromiso con mejorar la calidad de vida de todos nuestros vecinos, vivan donde vivan. Esta actuación en Pendueles es un claro ejemplo de ello, transformando una travesía con problemas de velocidad y una acera en mal estado en un entorno mucho más seguro y accesible".