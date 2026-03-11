Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

El lobo mata varias ovejas a quince metros de una vivienda en Piloña: "Aquí nunca los hubo"

Divisan cuatro ejemplares junto a la residencia geriátrica de Cereceda

El lobo vuelve a atacar en Piloña: una cámara capta a un ejemplar que mató a varias ovejas

El lobo vuelve a atacar en Piloña: una cámara capta a un ejemplar que mató a varias ovejas

Ana Belén Longo

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Sorribes (Piloña)

Eloy Diego, vecino de Sorribes (Piloña), ha sufrido dos ataques del lobo en menos de quince días en una pequeña huerta contigua a su casa, junto al Palacio de Cutre. Los ataques han provocado la muerte de tres ovejas y han ocurrido a menos de quince metros de la vivienda, lo que ha provocado la inquietud entre los afectados y sus vecinos.

Más: una mujer avistó a las siete de la mañana, mientras pasaba el autobús escolar, cuatro ejemplares, al parecer todos adultos. El alistamiento ocurrió cerca de la residencia geriátrica de Cereceda. Ni en Sorribes, ni en Cereceda, ni en las inmediaciones se habían registrado nunca ataques de lobos, y ni siquiera se había detectado su presencia: "Aquí nunca hubo lobos", denuncia Eloy Alonso, que reclama al Principado que los erradique.

"No creo que sean salvajes"

La distancia que separa la vivienda de Eloy Diego del lugar donde apareció la última oveja muerta es mínima. "De la terraza saltas a la huerta", explica este vecino de Sorribes, cuya casa está ubicada cerca de en un cruce de caminos junto al acceso al Palacio de Cutre y a menos de un kilómetro en línea recta de la N-634. Allí, el lobo acabó con tres de sus reses: una cordera de apenas ocho días y dos ovejas. Una de ellas desapareció sin dejar rastro, "como si la tragara la tierra". Otra amaneció el jueves, devorada.

"No creo que sean ni salvajes, deben ser criados en cautividad, porque los lobos que no están acostumbrados a los humanos son asustadizos, no se te meten al lado de las casas".

Más ataques en Piloña

Los ataques se han intensificado Piloña en los últimos meses en distintas parroquias del concejo. En Sevares, los ganaderos denunciaron más de veinte reses muertas desde el año pasado, algunas también a escasos metros de las viviendas. En Borines, un ataque en Nochevieja acabó con cinco ovejas muertas y otras tres malheridas junto a la iglesia de San Roque.

Archivo - Un lobo.

Imagen de archivo de un lobo. / Universidad Complutense de Madrid

La situación, que se repite en otros concejos, ha reavivado el debate sobre la gestión del lobo en Asturias, especialmente después de que el Tribunal Supremo anulase el programa de control 2022-2023, lo que ha llevado al Principado a suspender las batidas de forma temporal. Las organizaciones ganaderas han mostrado su malestar por la incertidumbre jurídica y la falta de medidas efectivas.

Una inquietud añadida

En el caso de Sorribes, la cercanía del lobo a las viviendas genera una inquietud añadida. "Tengo un crío de año y pico, otro de nueve. A las personas no creo que ataquen, pero no está bien que anden por ahí al lado", sostiene Diego, que ya ha decidido llevar a los ejemplares que le quedan a casa de su padre, en la Cuenca, donde por ahora no hay problema.

Noticias relacionadas

Su petición es clara: "Que los quiten de ahí". Porque el temor, explica, no es solo por lo que ya ha pasado, sino por lo que puede venir: "Ahora, en el momento que no queda ya reciella (ganado menor), van a tirarse a los potros y a los xatos en cuanto empiecen a sacarlos para la primavera". El guarda de la zona aventuraba que podría haber uno o dos lobos. Pero los testimonios de la mañana apuntan a que hay más. Al menos, cuatro.

TEMAS

  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
  3. Multado con 200 euros sin exceder la velocidad: la DGT se pone seria de cara a Semana Santa con el nuevo radar en autovía que ya sanciona a los conductores
  4. El pulpo, las llámpares y el pescado de roca, protagonistas de las primeras jornadas gastronómicas del pedreru en Gozón y Carreño
  5. Evacúan en helicóptero a un trabajador de 38 años con grandes quemaduras tras un accidente con un depósito de gasóleo en Salas
  6. Alerta para conductores asturianos: una conocida marca pide dejar de usar sus coches por 'riesgos graves para la seguridad
  7. Manuela Quintana, 'Manolita la del Hotel Soto', nueva Mujer del Año de Salas por ser ejemplo de integridad y lucha
  8. Una inversión de 1.000 millones y 700 empleos: así es el proyecto para crear un gran almacén de datos de IA en Asturias

El lobo mata varias ovejas a quince metros de una vivienda en Piloña: "Aquí nunca los hubo"

El lobo mata varias ovejas a quince metros de una vivienda en Piloña: "Aquí nunca los hubo"

Dos hombres detenidos por acosar y amenazar de muerte a Ione Belarra, líder de Podemos: "El día que te vea, te meto un tiro en la cabeza, feminazi de mierda"

Dos hombres detenidos por acosar y amenazar de muerte a Ione Belarra, líder de Podemos: "El día que te vea, te meto un tiro en la cabeza, feminazi de mierda"

Hablar del final de la vida para evitar decisiones difíciles: una charla sobre el testamento vital despierta interés en el Taller de Salud de Cangas del Narcea

Hablar del final de la vida para evitar decisiones difíciles: una charla sobre el testamento vital despierta interés en el Taller de Salud de Cangas del Narcea

Incendio en un establecimiento hostelero de Pola de Siero: "ha sido un susto enorme, estamos tocados"

Incendio en un establecimiento hostelero de Pola de Siero: "ha sido un susto enorme, estamos tocados"
Tracking Pixel Contents