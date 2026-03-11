El lobo mata varias ovejas a quince metros de una vivienda en Piloña: "Aquí nunca los hubo"

Eloy Diego, vecino de Sorribes (Piloña), ha sufrido dos ataques del lobo en menos de quince días en una pequeña huerta contigua a su casa, junto al Palacio de Cutre. Los ataques han provocado la muerte de tres ovejas y han ocurrido a menos de quince metros de la vivienda, lo que ha provocado la inquietud entre los afectados y sus vecinos.

Más: una mujer avistó a las siete de la mañana, mientras pasaba el autobús escolar, cuatro ejemplares, al parecer todos adultos. El alistamiento ocurrió cerca de la residencia geriátrica de Cereceda. Ni en Sorribes, ni en Cereceda, ni en las inmediaciones se habían registrado nunca ataques de lobos, y ni siquiera se había detectado su presencia: "Aquí nunca hubo lobos", denuncia Eloy Alonso, que reclama al Principado que los erradique.

"No creo que sean salvajes"

La distancia que separa la vivienda de Eloy Diego del lugar donde apareció la última oveja muerta es mínima. "De la terraza saltas a la huerta", explica este vecino de Sorribes, cuya casa está ubicada cerca de en un cruce de caminos junto al acceso al Palacio de Cutre y a menos de un kilómetro en línea recta de la N-634. Allí, el lobo acabó con tres de sus reses: una cordera de apenas ocho días y dos ovejas. Una de ellas desapareció sin dejar rastro, "como si la tragara la tierra". Otra amaneció el jueves, devorada.

"No creo que sean ni salvajes, deben ser criados en cautividad, porque los lobos que no están acostumbrados a los humanos son asustadizos, no se te meten al lado de las casas".

Más ataques en Piloña

Los ataques se han intensificado Piloña en los últimos meses en distintas parroquias del concejo. En Sevares, los ganaderos denunciaron más de veinte reses muertas desde el año pasado, algunas también a escasos metros de las viviendas. En Borines, un ataque en Nochevieja acabó con cinco ovejas muertas y otras tres malheridas junto a la iglesia de San Roque.

La situación, que se repite en otros concejos, ha reavivado el debate sobre la gestión del lobo en Asturias, especialmente después de que el Tribunal Supremo anulase el programa de control 2022-2023, lo que ha llevado al Principado a suspender las batidas de forma temporal. Las organizaciones ganaderas han mostrado su malestar por la incertidumbre jurídica y la falta de medidas efectivas.

Una inquietud añadida

En el caso de Sorribes, la cercanía del lobo a las viviendas genera una inquietud añadida. "Tengo un crío de año y pico, otro de nueve. A las personas no creo que ataquen, pero no está bien que anden por ahí al lado", sostiene Diego, que ya ha decidido llevar a los ejemplares que le quedan a casa de su padre, en la Cuenca, donde por ahora no hay problema.

Su petición es clara: "Que los quiten de ahí". Porque el temor, explica, no es solo por lo que ya ha pasado, sino por lo que puede venir: "Ahora, en el momento que no queda ya reciella (ganado menor), van a tirarse a los potros y a los xatos en cuanto empiecen a sacarlos para la primavera". El guarda de la zona aventuraba que podría haber uno o dos lobos. Pero los testimonios de la mañana apuntan a que hay más. Al menos, cuatro.