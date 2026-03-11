Piloña tendrá en abril conexión 5G en todo el concejo

El Ayuntamiento de Piloña acogió este martes la presentación del avance del programa estatal UNICO 5G Redes Activas, una iniciativa financiada con fondos europeos que busca llevar la conectividad móvil de última generación a los municipios de menos de 10.000 habitantes. El acto contó con la presencia del secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando; el consejero delegado de MasOrange, Meinrad Spenger; y el alcalde de Piloña, Iván Allende.

La iniciativa se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por el fondo europeo NextGenerationEU y gestionado por el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública. Su objetivo es cerrar la brecha digital entre el mundo urbano y el rural mediante el despliegue de redes 5G.

En el caso de Asturias, la compañía Orange —integrada en el grupo MasOrange— es el principal adjudicatario del programa, con una inversión de 13 millones de euros hasta finales de 2026, lo que representa aproximadamente el 70% del presupuesto asignado al Principado.

Un programa para cerrar la brecha digital

El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, subrayó durante el acto que el programa supone una inversión de cerca de 670 millones de euros en toda España, destinada a extender la cobertura móvil de quinta generación en zonas rurales.

Según explicó, la iniciativa permitirá que más de dos millones de personas y más de 36.800 kilómetros de carreteras dispongan de cobertura 5G.

Hernando defendió que el objetivo del proyecto es garantizar igualdad de oportunidades entre el mundo urbano y el rural. “Esto nos ha permitido que las personas que viven en municipios de menos de 10.000 habitantes tengan las mismas oportunidades, los mismos derechos y la misma conectividad que quien vive en el centro de Oviedo, Madrid o Sevilla”, señaló.

El responsable estatal recordó además que el impulso de estos proyectos se decidió tras la pandemia, cuando llegaron los fondos europeos de recuperación. “Se decidió utilizar ese dinero para mejorar la conectividad y cerrar la distancia digital entre el mundo urbano y el rural”, explicó.

Asturias, entre las regiones más avanzadas

El programa prevé la instalación de 273 emplazamientos 5G en Asturias, de los cuales la mayoría corresponden a MasOrange a través de su marca Telecable.

“En estos momentos 142 ya están terminados y el total llegará a 157, casi el 70% del programa en Asturias”, explicó Hernando, quien destacó la rapidez con la que se está desarrollando el despliegue.

El secretario de Estado también puso en contexto el avance de la conectividad en la región: en 2021 Asturias tenía un 61% de cobertura 5G, mientras que actualmente se sitúa en torno al 97%. Aun así, recordó que todavía queda trabajo por hacer, ya que alrededor de 25.000 personas aún no disponen de esta tecnología.

“La conectividad se ha convertido hoy en parte de la dignidad de las personas”, afirmó. “La gente quiere buenas calles, iluminación o seguridad, pero también quiere una buena conectividad”.

El despliegue en Piloña

El municipio de Piloña fue elegido como escenario para presentar el avance del programa en Asturias. En el concejo se prevé la instalación de 10 nodos de 5G, de los cuales seis ya están operativos y los cuatro restantes entrarán en funcionamiento en las próximas semanas.

El alcalde, Iván Allende, destacó la importancia de estas infraestructuras para un territorio con una gran dispersión poblacional. “Estamos hablando de casi 300 kilómetros cuadrados con mucha población dispersa, con pueblos pequeños y núcleos rurales aislados”, explicó.

Según indicó, la previsión es que a finales de abril el concejo disponga de cobertura prácticamente completa, lo que permitirá mejorar la conectividad en numerosos puntos del territorio.

Allende subrayó que disponer de esta tecnología es clave para el futuro del medio rural. “Si queremos que la gente se instale o se quede en los municipios rurales, tenemos que ofrecer calidad de vida. Y para eso la conectividad es fundamental para trabajar, comunicarse y vivir”, afirmó.

El alcalde también agradeció la colaboración institucional y empresarial para sacar adelante el proyecto: “Necesitamos empresas solventes que ejecuten estos proyectos y políticas que realmente lleguen a la ciudadanía”.

Compromiso empresarial con la región

El consejero delegado de MasOrange, Meinrad Spenger, destacó durante el acto el peso que Asturias tiene para la compañía, que opera en la región a través de Telecable.

“Tenemos nuestra marca histórica Telecable aquí en Asturias y unos 850.000 clientes, lo que es una gran responsabilidad para nosotros”, explicó.

La empresa cuenta con unos 2.000 empleados en la región, más de la mitad con empleo directo, y dispone de una red de fibra que llega a unas 700.000 viviendas, prácticamente el 100% del territorio.

En cuanto a la cobertura móvil, Spenger señaló que Asturias ya alcanza el 96% de cobertura 5G, una cifra que se incrementará en las próximas semanas con el avance del programa.

“Con este proyecto podemos desplegar 5G también en la España rural y España puede posicionarse como ejemplo en Europa”, afirmó.

El directivo también destacó que la compañía ha desplegado cerca de 150 nodos 5G en Asturias, y que el proyecto se encuentra ya más del 90% completado.

Además, MasOrange anunció que invertirá cerca de 100 millones de euros adicionales en los próximos años en infraestructuras de telecomunicaciones en la región, incluyendo fibra, redes 5G y nuevos servicios.

Impacto en el territorio

El despliegue previsto en Piloña permitirá mejorar la conectividad en distintos puntos del concejo y contribuirá a resolver problemas de cobertura en localidades rurales.

Entre ellas se encuentran núcleos como La Marea, donde vecinos habían denunciado recientemente dificultades de conexión en determinadas zonas. La finalización del proyecto, prevista para abril, permitirá ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio.

El objetivo final del programa UNICO es que prácticamente todos los municipios rurales dispongan de las mismas posibilidades tecnológicas que las grandes ciudades, facilitando el teletrabajo, el acceso a servicios digitales o el desarrollo de nuevas actividades económicas.

Como resumió el secretario de Estado durante el acto, “sin conectividad es muy difícil que lleguen nuevas empresas, que se instale población o que haya desarrollo”. Por ello, insistió, el reto es seguir avanzando hasta que todas las personas tengan acceso a la misma calidad de conexión, vivan donde vivan.