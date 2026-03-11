El PP denuncia "dejadez de funciones" de Educación al retrasar la integración de las escuelinas infantiles de Llanes

La diputada del grupo municipal del PP de Asturias, Gloria García, ha denunciado esta mañana la "dejadez de funciones" de la Consejería de Educación del Principado de Asturias tras anunciar la no inclusión de la integración de las escuelas infantiles de Llanes en la Red Autonómica 0-3, un proceso que estaba previsto que se hiciera efectivo el próximo 1 de abril. Durante una rueda de prensa ante la escuelina, acompañada por la edil de Educación llanisca, Aurora Aguilar, y el concejal Josín Amor, García explicó que "desde mayo del año pasado se activaron todos los protocolos necesarios para que el Principado asumiese la gestión de las escuelas infantiles municipales llaniscas dentro de la red 0-3". Sin embargo, según denunció, el Ayuntamiento de Llanes ha recibido recientemente una comunicación en la que se informa del aplazamiento.

Desconfianza

"La Consejería ha comunicado por whatsApp al alcalde que el traspaso no se llevará a cabo el 1 de abril como estaba previsto y que, supuestamente, se hará en junio", señaló la diputada popular, aunque "no confiamos en que así pueda ser". García subrayó que el Ayuntamiento de Llanes ha cumplido con todas las obligaciones administrativas y técnicas necesarias para culminar el proceso y lamentó la falta de fiabilidad de la Consejería. "La confianza del Ayuntamiento de Llanes y del Partido Popular en la palabra de la Consejería está bajo mínimos", afirmó.

La parlamentaria recordó además que las explicaciones ofrecidas por el Gobierno autonómico para justificar el retraso "no se corresponden con la realidad". En este sentido, indicó que uno de los argumentos esgrimidos por Educación ha sido la supuesta falta del contrato de catering para el comedor escolar. "Eso no es cierto. Existe un compromiso verbal, escrito y documentado que el Ayuntamiento ya trasladó a la Consejería. La Administración local ha cumplido con todos los requisitos exigidos para el traspaso", subrayó García.

Josín Amor, Gliria García y Aurora Aguilar, este viernes, junto a la escuelina de Posada. / Ramón Díaz

"Falta de planificación"

Para la diputada del PP, "la situación demuestra una falta de planificación por parte del Gobierno regional y una tendencia a trasladar responsabilidades a las administraciones locales. Es penoso que la Consejería pida al Ayuntamiento que le solucione la papeleta incluso para el año 2027, cuando en teoría las escuelas ya deberían estar integradas en la red autonómica", criticó.

García instó al Ejecutivo autonómico a centrarse en la gestión y dejar a un lado la propaganda. "La Consejería tiene que hacer menos fotos y menos propaganda y dedicarse a cumplir aquello de lo que tanto presumían: la integración de las escuelas municipales en la Red Autonómica 0-3", concluyó.

Contrataciones

Por su parte, la concejala de Educación del Ayuntamiento de Llanes, Aurora Aguilar, explicó que la situación actual está generando importantes problemas de gestión para el Consistorio, especialmente en lo relacionado con la contratación y sustitución del personal de las escuelas infantiles. Según señaló, "el Ayuntamiento se enfrenta a serias limitaciones derivadas de la normativa vigente de contratación pública, que solo permite realizar contratos por un periodo máximo de seis meses, lo que dificulta cubrir con agilidad las bajas o ausencias del personal".

Aguilar subrayó además "la falta de profesionales disponibles en las bolsas de empleo municipales. He recurrido a todas las bolsas para cubrir una sustitución y no hay manera de encontrar a nadie", afirmó. En este sentido, defendió que la integración en la red autonómica ayudaría a aliviar este problema, ya que permitiría acceder a bolsas de trabajo más amplias y a una estructura administrativa mayor, lo que facilitaría la contratación y mejoraría el funcionamiento diario de un servicio especialmente sensible, al tratarse de la atención directa a niños de corta edad.