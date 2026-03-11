Renovar los 22 kilómetros de vía ferroviaria entre Infiesto y Arriondas costará 5,2 millones

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif, ha adjudicado por 5,2 millones de euros el contrato para la renovación de la vía entre las estaciones de Infiesto y Arriondas, en Asturias, un tramo de 22 kilómetros de la línea de ancho métrico (FEVE) que une Oviedo y Santander. Los trabajos comprenden la instalación de nuevo carril a lo largo de todo el tramo, así como la renovación de las traviesas que precisen ser cambiadas y del pavimento de pasos a nivel. Todo ello permitirá reforzar la fiabilidad y durabilidad de la infraestructura ferroviaria, según los dirigentes de Adif.

La actuación se suma a otras obras de mejora de la red ferroviaria en la zona de Infiesto, donde recientemente Adif ha adjudicado por 1,5 millones de euros las obras para la supresión de dos pasos a nivel. Todas ellas se enmarcan dentro de las operaciones de conservación y mejora de la red ferroviaria de ancho métrico en Asturias.

El paso a nivel de La Medina, en Infiesto, que será suprimido, en una imagen de archivo. / LNE

Además, el Ministerio destaca que en el Principado se han desarrollado recientemente otras iniciativas relacionadas con la red ferroviaria como la licitación, en octubre de 2025, del cerramiento de 2,5 kilómetros de vía en varios tramos de las líneas C3 y C4 con el fin de evitar tránsitos indebidos; la licitación, por 5,7 millones, de una base de mantenimiento en El Berrón para acoger a unos 150 trabajadores o la licitación, por 3,3 millones de euros, de la redacción de los proyectos y la ejecución de las obras para la renovación integral o adaptación de 11 pasos a nivel en la red de ancho métrico del Principado.

Todas ellas forman parte del plan de Cercanías de Asturias, con el cual se destinará un total de 1.482 millones de euros a la mejora de todos los elementos de la infraestructura ferroviaria, con el fin de reforzar su capacidad y su fiabilidad. Las actuaciones contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) y 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles).