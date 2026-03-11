Transportes anuncia un nuevo corte de tráfico total en la N-632, en el puente de Ribadesella: fecha y horario

El Ministerio de Transportes tiene previsto interrumpir la circulación en ambos sentidos de la N-632 a su paso por el puente sobre el río Sella en Ribadesella entre las nueve de la mañana y la una de la tarde de este viernes 13. Será para proceder al cambio del carril actualmente afectado por las obras, una maniobra que forma parte de los trabajos de rehabilitación estructural de una infraestructura que acumula más de ocho décadas de historia.

La intervención obligará a los conductores a utilizar un itinerario alternativo por la autovía A-8. El desvío discurrirá entre los enlaces de Lloviu, en el kilómetro 319, y Pando-Bones, en el 326, un rodeo de aproximadamente 17 kilómetros que ya se ha convertido en familiar para los riosellanos tras los sucesivos cortes registrados en los últimos meses.

Regulación con semáforos

Durante las cuatro horas que dure el cierre, el Ministerio permitirá el paso peatonal sobre el tablero del puente, una medida que se ha mantenido en todas las fases de la obra para no aislar por completo ambas márgenes del concejo. Fuera de esta ventana de corte total, la circulación seguirá regulándose mediante semáforos, con un único carril disponible y tráfico alternativo en ambos sentidos de forma ininterrumpida todos los días de la semana.

Itinerario alternativo al corte de tráfico en Ribadesella. / Ministerio de Transportes

La actuación, que el Ministerio justifica por razones de seguridad tanto para los trabajadores como para los usuarios, se enmarca en el proyecto de rehabilitación estructural y funcional del viaducto, que cuenta con un presupuesto de 7,74 millones de euros. El puente, construido originalmente en 1940 por un batallón de presos republicanos, presenta desperfectos en diversos elementos estructurales tras más de ochenta años en servicio.

"Falta de transparencia"

Sin embargo, el desarrollo de los trabajos no está exento de controversia. El alcalde de Ribadesella, Paulo García (PP), ha denunciado en repetidas ocasiones lo que considera una "falta de transparencia" y de sensibilidad con los riosellanos por parte del Ministerio en la gestión de unas obras que, adjudicadas en diciembre de 2022, acumulan ya tres años de retraso sobre el calendario inicial.

Uno de los puntos que genera mayor incertidumbre en el concejo es el anunciado corte total de la circulación durante quince semanas, una medida que el Ministerio calificó en su momento como "absolutamente necesaria" y que anunció para el 15 de septiembre pasado, pero cuya fecha de inicio sigue sin concretarse. Esa incertidumbre impide al Ayuntamiento planificar medidas paliativas para minimizar el impacto en vecinos y comercios.

Comparación con Arriondas

El malestar en Ribadesella crece al comparar la evolución de esta obra con la del nuevo puente de Arriondas, a apenas 15 kilómetros de distancia, donde los trabajos avanzan con una rotonda ya construida y plazos definidos. "Todas las obras causan molestias, pero una obra que se tarda en ejecutar cuatro años no es de recibo", ha llegado a afirmar García, quien sostiene que "Ribadesella también merecía un puente nuevo".

Noticias relacionadas

Mientras tanto, el cronograma de la rehabilitación sigue su curso con estos cortes puntuales, el último de ellos este viernes, en una intervención que, cuando concluya, ampliará el tablero de los actuales 8,96 metros hasta 13,15, permitiendo albergar una acera peatonal más ancha y un carril bici que el Ministerio presenta como respuesta a "una importante demanda de la ciudadanía".