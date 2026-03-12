Los alcaldes del Oriente claman contra la burocracia: "Mover un tiesto de un lado a otro lleva tres meses"

La excesiva burocracia es, sin duda, el principal problema al que se enfrentan los ayuntamientos en el día a día. Así lo afirmaron la mayoría de los representantes municipales del oriente de Asturias que acudieron ayer al III Encuentro de alcaldes y alcaldesas de Asturias, enmarcado en el Foro Municipalismo, organizado este jueves en Avilés por LA NUEVA ESPAÑA.

Viviendas asequibles

"El principal problema de los ayuntamientos es la burocracia y la falta de efectividad normativa", apunta Enrique Riestra, alcalde de Llanes. "Mover un tiesto de un lado a otro lleva tres meses; eso la gente no lo entiende, y con razón. Y quienes deberían legislar para que esto no fuera así, lo único que dicen son palabras bonitas, pero la realidad es otra. Los ayuntamientos turísticos deberíamos tener algo que nos permitiera dar servicios de calidad para que los vecinos no tuvieran que hacerse cargo de ellos. Necesitamos que las administraciones autonómica y estatal sean conscientes de esto y nos ayuden de verdad, no de palabra", señala, a la vez que pide medidas para conseguir viviendas asequibles para los residentes en concejos turísticos como Llanes.

Prestar servicios de calidad

"Los ayuntamientos tenemos como reto principal poder prestar servicios de calidad a los vecinos con recursos limitados", apunta José Manuel González, alcalde de Cangas de Onís. "Cada vez asumimos más competencias y responsabilidades, pero muchas veces sin la financiación suficiente. Por eso es fundamental reforzar la financiación local y dar más capacidad de gestión a los municipios. Y añade: "Un concejo como el nuestro pide principalmente más apoyo y sensibilidad hacia el medio rural. Necesitamos inversiones en saneamientos, carreteras, además de un respaldo claro al sector primario, que sigue siendo clave para mantener vivo nuestro territorio", reclama. "Un lastre que los ayuntamientos tenemos desde hace muchos años es la burocracia", resalta.

Un hecho diferencial

"El reto principal que tenemos los ayuntamientos turísticos es cubrir con normalidad todos los servicios en las épocas estivales, cuando se multiplica por cinco la población", indica Paulo García, alcalde de Ribadesella. "Lo que pedimos los ayuntamientos como el de Ribadesella es un hecho diferencial para los municipios que tenemos que hacer un gran esfuerzo para poder cubrir esos servicios", insiste.

Por la izquierda, José Manuel González, Emilio García, José Ángel Toyos, José Manuel Fernández, Iván Allende, Salomé Samartino, Enrique Riestra, José Antonio Roque y Paulo García, este jueves, en Avilés. / Miki López

Competencias que no corresponden

"Nuestro principal reto es tener la suficiente capacidad como para poder ejecutar los proyectos que tenemos entre manos", destaca Iván Allende, alcalde de Piloña. "Sobre todo por la normativa de contratación, que nos dificulta mucho sacar adelante proyectos medianos y pequeños. Y además de la burocracia, que a veces nos lleva a la eternidad, la financiación, ya que al ser la administración más cercana tenemos que asumir competencias que no te corresponden y con escasos fondos", reseña.

Impotencia y frustración

"Los ayuntamientos tienen pendiente definir su marco competencial y una financiación acorde a unas competencias que cada día van creciendo, sin que vayan acompañadas de los recursos económicos y humanos suficientes para abordarlas", expone Emilio García Longo, alcalde de Parres. "A todo ello hay que añadir unos procedimientos administrativos que producen impotencia y en ocasiones frustración. Somos la administración más cercana a los ciudadanos y por eso lo sufrimos en primera persona", destaca.

Agilizar las tramitaciones

"La principal aspiración que tenemos los ayuntamientos es que nos eliminen la burocracia y que nos agilicen la tramitación de proyectos y las solicitudes lo más posible", indica José Ángel Toyos, alcalde de Colunga. Lo que necesitamos es más financiación en todos los ámbitos. Con más financiación se soluciona casi todo", añade.

Menos presión fiscal

"El gran reto es facilitar las cosas a quien quiera emprender en los pueblos, menos burocracia, menos presión fiscal y normativa menos exigente", comenta José Manuel Fernández, alcalde de Peñamellera Baja. "A los ayuntamientos pequeños nos hace falta más labor de diputación de los gobiernos autonómicos y no al contrario que es lo están haciendo, encomendando cada vez más servicio. Desde los gobiernos regionales habría que promover micropolígonos para establecerse, limitando los usos y el tipo de empresas", apunta.

"Adelgazar" la burocracia

"Sin duda, la burocracia es el principal reto al que se enfrentan los ayuntamientos", explica Salomé Samartino, alcaldesa de Caravia. "Hay que 'adelgazar' la burocracia y todas esas tramitaciones farragosas que nos comen el día a día. Que una autorización que depende de otra administración tarde seis u ocho meses es un no vivir. Tienes por ejemplo una subvención de fondos europeos y un proyecto chulísimo y que por los tiempos se te venga abajo… Y nos pasa a los ayuntamientos y a los privados. No se puede", opina.

Retener población

"Nuestra aspiración principal es retener población", detalla José Antonio Roque, alcalde de Peñamellera Alta. "Es un concejo muy envejecido, el 90% de las viviendas que se venden pasan a ser segunda residencia, y con ello va la reducción de los tributos del Estado y, a la vez, tener que hacer frente a unos servicios cada día más caros, como recogida de basura, mantenimiento de infraestructuras… Lo que pido es una financiación autonómica para que los municipios con poca población podamos subsistir", finaliza.