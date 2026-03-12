Muere de un infarto tras sufrir un posible brote psicótico en un apartamiento turístico de Llanes, donde estaba con una mujer

Un hombre de 33 años, natural de Ribasdesella, aunque residente últimamente en un pueblo de Llanes, falleció de un infarto al filo de la medianoche pasada en un apartamento turístico de la capital llanisca, en la plaza Parres Sobrino, tras sufrir un posible brote psicótico e intentar suicidarse hasta en dos ocasiones, acción que fustraron los agentes de la Guardia Civil.

Eran las 23.20 horas cuando la Guardia Civil recibió una llamada en la que una mujer pedía ayuda ya que el hombre con el que se encontraba sufría un posible brote psicótico. Los agentes llegaron al apartamento y encontraron al hombre fuera de sí, aparentemente ajeno a su presencia. El hombre se abalanzó hacia el balcón, con la supuesta intención de arrojarse al vacío. Los agentes se lo impidieron y trataron de razonar con él, sin éxito, ya que el hombre volvió a intentar suicidarse de nuevo, y de nuevo lo frustraron los guardías.

En el momento en que llegaban los servicios sanitarios, el hombre sufrió un desvanecimiento y una parada cardíaca. El personal sanitario trató de reanimarlo sin tregua por espacio de media hora, pero el hombre falleció. El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal en Oviedo, donde en la mañana de este jueves se la practicó la autopsia.

El hombre llevaba residiendo un tiempo en un pueblo de Llanes. Se había marchado de Ribadesella al habérsele dictado una orden de alejamiento respecto a una expareja suya, por violencia de género.