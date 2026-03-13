Asturias vuelve al "Grand Prix": el pueblo que aspira a ser uno de los doce seleccionados en el popular concurso de TVE que presenta Ramón García
La localidad del Principado grabó este miércoles un vídeo promocional con un centenar de vecinos
Asturias vuelve al "Grand Prix". O, al menos, lo intentará. El concejo de Colunga ha sido preseleccionado para participar en el popular concurso que presenta Ramón García todos los veranos en Televisión Española. El Ayuntamiento ha reunido este miércoles a un centenar de vecinos para grabar un vídeo promocional del municipio y pelear así por su candidatura. El concurso reunirá a doce localidades de todo el país.
Colunga hizo esta semana un llamamiento a través de sus redes sociales para sumar fuerzas: "Con el vídeo, se pretende ganar la candidatura definitiva intentando reunir a unos 100 vecinos y vecinas para grabar una escena en el polideportivo de Colunga". El vídeo se grabó el pasado miércoles. La última localidad asturiana que logró participar en el "Grand Prix" fue Cangas de Onís en 2024.
Todo preparado
Según anunció La 1 en febrero, "El Grand Prix del Verano" ya trabaja en su regreso a televisión por cuatro año consecutivo, tras su vuelta con un renovado formato. Será, de hecho, la gran apuesta para la programación estival de RTVE y reunirá a doce nuevos de toda la geografía española.
Ramón García repetirá al frente del concurso, en el que no faltaran sus juegos más clásicos, como "La patata caliente", "Los troncos locos", "Los bolos" o "El diccionario".
Audiencia
"El Grand Prix del verano" fue en 2025 líder en su franja horaria con una media del 12,4% de cuota, lo que se traduce en 930.000 seguidores en lineal y 145.000 en diferido (1.065.000 en total) y casi 3 millones de espectadores únicos por la noche.
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