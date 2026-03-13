Homenaje a tres llaniscos deportados a campos de concentración nazis: "Es acto muy emotivo, de justicia y reparación"

Tres Stolpersteine (piedras en el camino que te pueden hacer tropezar) recuerdan desde este viernes en pleno centro de la villa, en el puente sobre el Carrocéu, a tres llaniscos que fueron deportados a campos de concentración nazis durante la II Guerra Mundial. A modo de placas, quedaron colocadas durante un emotivo homenaje, en el que participaron familiares de Emilio Cipriano Valdajos Fernández, Antonio Dosal Arteaga y Antonio Alonso Cueto, junto con diversas autoridades y representantes del Grupo Deportados Asturias.

La colocación de las Stolpersteine ha sido impulsada por la Dirección General de Memoria Democrática. José Luis Villaverde, del Grupo Deportados Asturias, resumió la biografía de los homenajeados, a cuyos familiares la concejala Priscila Alonso entregó de un ramo de flores. Tomaron también la palabra en el acto los familiares de los llaniscos deportados; la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, y el alcalde, Enrique Riestra. En el homenaje hubo música de gaita y tambor para cerrar el acto.

Seis llaniscos deportados

Begoña Collado ha anunciado que en próximas fechas se colocarán nuevos adoquines de la memoria en la comarca oriental. Según ha explicado, en Llanes se tiene constancia de seis personas deportadas a campos de concentración. Tres de ellas ya recibieron un homenaje en julio y hoy se ha rendido tributo a las otras tres.

Homenaje a tres llaniscos deportados a campos de concentración nazis / Ramón Díaz

"Hoy hemos colocado tres piedras en el puente de Llanes de un vecino de la villa, otro de Mestas de Ardisana y uno más de Pendueles, en un acto muy emotivo, de justicia y reparación, con familiares", ha valorado la directora, quien ha subrayado el compromiso con las libertades y la justicia social de los tres hombres homenajeados

"Eso les llevó a significarse dentro del golpe de Estado en España y luego a tener que exiliarse a Francia y, finalmente, a terminar en campos de concentración nazis", ha lamentado.

Barru, Quintana y Nueva

Las tres Stolpersteine colocadas este viernes se suman a las previamente instaladas en Barru, Quintana y Nueva. Los homenajeados en esta ocasión han fueron:

Emilio Cipriano Valdajos Fernández ( Llanes , 1910-1942), tipógrafo y periodista republicano español. Tras la Guerra Civil , se exilió en Francia , donde fue capturado por los nazis. Deportado al campo de concentración de Mauthausen y luego a Gusen , trabajó en la administración. Por ayudar a otros presos modificando listas, fue descubierto por las SS , torturado y asesinado el 7 de junio de 1942.

( , 1910-1942), tipógrafo y periodista republicano español. Tras la , se exilió en , donde fue capturado por los nazis. Deportado al campo de concentración de y luego a , trabajó en la administración. Por ayudar a otros presos modificando listas, fue descubierto por las , torturado y asesinado el 7 de junio de 1942. Antonio Dosal Arteaga ( Pendueles , 1915-1978) combatió en la Guerra Civil en el bando republicano, exiliándose en Francia en 1939. Allí se desempeñó como trabajador extranjero y probablemente colaboró con la Resistencia . Detenido por los alemanes en 1944, fue deportado a los campos de concentración de Dachau y Natzweiler , siendo liberado en 1945. Tras la guerra, residió en Francia donde obtuvo el asilo político y falleció en 1978.

( , 1915-1978) combatió en la en el bando republicano, exiliándose en en 1939. Allí se desempeñó como trabajador extranjero y probablemente colaboró con la . Detenido por los alemanes en 1944, fue deportado a los campos de concentración de y , siendo liberado en 1945. Tras la guerra, residió en donde obtuvo el asilo político y falleció en 1978. Antonio Alonso Cueto (Mestas de Ardisana, 1911-1992). Participó en la revolución de 1934 y en la Guerra Civil, donde perdió el brazo izquierdo. Llegó a ser teniente de alcalde de Llanes y secretario general de las JSU locales. Tras la derrota republicana, pasó por campos de concentración franceses y fue deportado a Alemania en el conocido como "Tren Fantasma", siendo internado en Dachau y Sachsenhausen. Sobrevivió y regresó a Francia, donde residió hasta su fallecimiento en 1992.

75.000 adoquines en más de 20 países

El proyecto Stolpersteine está considerado el monumento descentralizado más grande del mundo, con más de 75.000 adoquines colocados en más de 20 países.

Cada Stolperstein es un pequeño adoquín cúbico de 10 centímetros de lado que lleva una de sus caras cubierta por una fina lámina de latón en la que se inscriben los datos de la víctima, un proyecto que surgió del artista alemán Gunter Demnig y que busca conmemorar el destino de los hombres y mujeres que fueron deportados y asesinados por el nazismo. Estas placas se colocan en la vía pública, habitualmente frente a la residencia de la víctima.

Biografías ampliadas

Biografías ampliadas de los tres llaniscos homenajeados este viernes, elaboradas por José Luis Villaverde Amieva:

Emilio Cipriano Valdajos Fernández

Antonio Dosal Arteaga

Antonio Alonso Cueto

Noticias relacionadas

Durante el acto se han recordado sus biografías, así como el itinerario que llevó a muchos republicanos españoles desde el exilio en Francia hasta los campos de concentración nazis.