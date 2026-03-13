El izado de los tableros del nuevo puente de Arriondas se realizará tras la Semana Santa

Las tareas del izado de los tableros del nuevo puente "Emilio Llamedo", sobre el río Sella, se prevé que sean ejecutadas tras la Semana Santa, con el objetivo de que la infraestructura pueda entrar en servicio con vistas al verano. Ese fue uno de los puntos abordados en una reunión del consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, con el alcalde de Parres, Emilio García Longo, relacionados con las competencias de la Consejería.

Asimismo, en la citada reunión –encuentro ha permitido reforzar la coordinación institucional para seguir impulsando actuaciones que mejoren las infraestructuras, los servicios públicos y la seguridad en el concejo de Parres–, también se analizó la mejora de la carretera AS-342, entre Arriondas y La Torre, próxima a su finalización, así como la mejora de la AS-260 entre la capital parraguesa, Arriondas, y Colunga, actualmente en fase de licitación.

Otras inversiones

Por otro lado, en el ámbito de cooperación local, destacó la reciente finalización del acondicionamiento de Cofiñu y de varios viales interiores, dentro de la colaboración para la mejora de caminos en el concejo de Parres. Del mismo modo, han valorado el Fondo de Cooperación Municipal, que en 2026 asciende a 187.760 euros, y la nueva subvención para la prevención de incendios en la interfaz urbano-forestal, dotada con 57.057 euros.

Por último, en relación con el ciclo del agua, han analizado distintas actuaciones en marcha o previstas, entre ellas las obras de seguridad frente a inundaciones, el abastecimiento y saneamiento de Güexes y Cuadroveña y el saneamiento de Arobes. También, en otro orden, también trataron las mejoras en las rutas de transporte público de la comarca, con el objetivo de seguir reforzando la movilidad y la conectividad.