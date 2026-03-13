La inteligencia artificial llega a la red de atención primaria del Oriente de la mano de la teledermatología: todas las claves

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha culminado el despliegue de la teledermatología con inteligencia artificial (IA) en la red de atención primaria de la nueva área sanitaria del Oriente, que incluye los concejos de Gijón, la comarca oriental y el valle del Nalón.

Este sistema de consultas de dermatología asistido por IA, que sirve de ayuda a los profesionales para descartar lesiones o derivar a los pacientes a un especialista, está implantado ya en todos los centros de salud de la zona. El uso de la inteligencia artificial permite a los médicos de familia realizar una prueba de imagen en la consulta y obtener, de forma inmediata, un resultado.

Sistema de archivo digital

La imagen de la lesión, almacenada en el sistema de archivo digital del área sanitaria y previamente anonimizada, se envía a la aplicación de IA, que en unos minutos la analiza y emite un informe. Una vez valorados esos resultados, el médico o la médica de Primaria puede efectuar un diagnóstico, prescribir un tratamiento o derivar al paciente a los servicios hospitalarios de dermatología si lo considera necesario.

Este sistema garantiza una asistencia más rápida y eficiente. Esta nueva herramienta supone un paso más respecto a la teledermatología básica, que ya reducía los desplazamientos de pacientes a los hospitales y agilizaba la atención.

Modernización de las prestaciones sanitarias

La teledermatología con apoyo de IA comenzó a implantarse a finales de julio, de forma piloto, en el centro de salud de Cabanaquinta, en Aller, para extenderse a continuación a todos los equipamientos de la comarca del Caudal. Ahora culmina su despliegue en el área del Oriente.

El Sespa apuesta de este modo por la modernización de las prestaciones sanitarias, al facilitar el acceso a la última tecnología para agilizar el diagnóstico y tratamiento y ofrecer mayor seguridad a la ciudadanía.

Balance de la prestación

Desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 28 de febrero de este año se realizaron 1.040 pruebas dermatológicas a 921 pacientes en las que se utilizó la IA para facilitar el diagnóstico. Tras este examen, 204 personas fueron derivadas a los servicios hospitalarios correspondientes.

En suma, se efectúan unas 300 consultas de estas características al mes en toda la comunidad. La herramienta detectó una sospecha de malignidad baja en el 78% de los casos analizados (812 pacientes), alta en el 17% (174 personas) y moderada en el 5% restante (54 pacientes).

Noticias relacionadas

Diagnósticos más comunes

Los diagnósticos más comunes tras el análisis de imágenes con la asistencia de la IA son las neoplastias melanocíticas cutáneas benignas (lunares o nevus melanocíticos) queratosis de tipo seborreico o actínico, dermatitis eccematosas generalizadas, carcinomas basocelulares (los cánceres de piel más frecuentes), y carcinomas de células escamosas.