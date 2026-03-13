La inteligencia artificial llega a la red de atención primaria del Oriente de la mano de la teledermatología: todas las claves
La herramienta, que ya está disponible en todos los centros sanitarios de la zona, permite obtener de forma inmediata un informe con resultados a partir de una imagen
El Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha culminado el despliegue de la teledermatología con inteligencia artificial (IA) en la red de atención primaria de la nueva área sanitaria del Oriente, que incluye los concejos de Gijón, la comarca oriental y el valle del Nalón.
Este sistema de consultas de dermatología asistido por IA, que sirve de ayuda a los profesionales para descartar lesiones o derivar a los pacientes a un especialista, está implantado ya en todos los centros de salud de la zona. El uso de la inteligencia artificial permite a los médicos de familia realizar una prueba de imagen en la consulta y obtener, de forma inmediata, un resultado.
Sistema de archivo digital
La imagen de la lesión, almacenada en el sistema de archivo digital del área sanitaria y previamente anonimizada, se envía a la aplicación de IA, que en unos minutos la analiza y emite un informe. Una vez valorados esos resultados, el médico o la médica de Primaria puede efectuar un diagnóstico, prescribir un tratamiento o derivar al paciente a los servicios hospitalarios de dermatología si lo considera necesario.
Este sistema garantiza una asistencia más rápida y eficiente. Esta nueva herramienta supone un paso más respecto a la teledermatología básica, que ya reducía los desplazamientos de pacientes a los hospitales y agilizaba la atención.
Modernización de las prestaciones sanitarias
La teledermatología con apoyo de IA comenzó a implantarse a finales de julio, de forma piloto, en el centro de salud de Cabanaquinta, en Aller, para extenderse a continuación a todos los equipamientos de la comarca del Caudal. Ahora culmina su despliegue en el área del Oriente.
El Sespa apuesta de este modo por la modernización de las prestaciones sanitarias, al facilitar el acceso a la última tecnología para agilizar el diagnóstico y tratamiento y ofrecer mayor seguridad a la ciudadanía.
Balance de la prestación
Desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 28 de febrero de este año se realizaron 1.040 pruebas dermatológicas a 921 pacientes en las que se utilizó la IA para facilitar el diagnóstico. Tras este examen, 204 personas fueron derivadas a los servicios hospitalarios correspondientes.
En suma, se efectúan unas 300 consultas de estas características al mes en toda la comunidad. La herramienta detectó una sospecha de malignidad baja en el 78% de los casos analizados (812 pacientes), alta en el 17% (174 personas) y moderada en el 5% restante (54 pacientes).
Diagnósticos más comunes
Los diagnósticos más comunes tras el análisis de imágenes con la asistencia de la IA son las neoplastias melanocíticas cutáneas benignas (lunares o nevus melanocíticos) queratosis de tipo seborreico o actínico, dermatitis eccematosas generalizadas, carcinomas basocelulares (los cánceres de piel más frecuentes), y carcinomas de células escamosas.
- Fallece Eloína Fernández, la mujer del exalcalde y eurodiputado Antonio Masip
- El ganadero asesinado en Ribadesella dejó todos sus bienes a su pareja, la mujer en la que se centró la investigación de la Guardia Civil
- Muere de un infarto tras sufrir un posible brote psicótico en un apartamento turístico de Llanes, donde estaba con una mujer
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
- El centro comercial Parque Astur cambia de manos: este es el grupo que se convierte en el principal propietario
- Un quinto sin ascensor en La Calzada por 520 euros: el primer piso que oferta 'Gijón confía alquilando
- Dos contratos de Ábalos en Asturias, bajo sospecha: una obra presupuestada sin mediciones y otra adjudicada con valoraciones subjetivas imposibles de remontar
- La Seguridad Social confirma que ya se puede acceder a la jubilación anticipada con el total de la pensión: los trabajadores que se libran de los coeficientes reductores