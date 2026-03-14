Abierto el plazo de inscripción para el Concurso-exposición del caballo, en Cangas de Onís
La cita se desarrollará los días 25 y 26 de abril
Ya está abierto el plazo de inscripción, a través de la web cangasdeonis.es, para el VII Concurso exposición del caballo, que se desarrollará los días 25 y 26 de abril en Cangas de Onís. Además, una de las novedades del evento equipo será la actuación del maestro internacional de doma Miron Bococi, quien presentará su espectáculo el 26 de abril, a las 18.00 horas, en el recinto ferial, en la vieja capital del Reino de Asturias.
En la pasada edición del Concurso-exposición hubo 130 ejemplares inscritos –incluidas todas las razas y categorías–, entre cuyas actividades figuró el I Concurso morfológico de anglo-árabes de Cangas de Onís, organizado por el Ayuntamiento cangués, con la colaboración de AECCA y un grupo de aficionados locales. Y este año 2026 también se contempla el II Concurso nacional AECCAA de raza angloárabe, el día 26, a las 10.30 horas.
Con anterioridad, el sábado 25, se celebrarán el Concurso regional de caballos de tiro (10.00 horas) y el Concurso de caballos cruzados de silla (16.30 horas). Asimismo, el programa contempla una prueba de salto en libertad (programada para el domingo, día 26, las 16.30 horas).
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