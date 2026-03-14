Adrián Barbón: "En Parres no ha habido ninguna legislatura con tanta inversión como esta"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, eligió la comida anual del PSOE de Parres para hacer balance de las inversiones ejecutadas en el concejo durante los últimos años y subrayar que la colaboración entre administraciones socialistas ha permitido acometer actuaciones "históricas" para la comarca oriental. Durante el acto se realizó un reconocimiento a dos militantes, Víctor Caldevilla Gutiérrez y Marina Vázquez Blanco, por su trabajo, dedicación y compromiso.

Ante los militantes reunidos en Arriondas, se refirió a los proyectos más relevantes para la zona, desde la protección frente a inundaciones hasta las mejoras sanitarias, y aseguró que en lo que se refiere a inversiones, "legislaturas como esta para Parres no ha habido ninguna".

Una reivindicación histórica

Barbón comenzó su repaso a las actuaciones locales recordando las visitas que realizó a la comarca en episodios pasados de inundaciones, para subrayar la importancia del proyecto de prevención de avenidas en Arriondas, una obra que calificó como "reivindicación histórica".

Comida del PSOE de Parres / Cedida

Con una inversión de 17 millones de euros, la actuación protegerá el núcleo de Arriondas, el hospital comarcal, comercios y viviendas que en el pasado sufrieron los efectos de las riadas. "Lo que noto, lo que siento y con la gente que hablo de la zona dicen que ya era hora", afirmó Barbón, para añadir que con esta obra se salda una deuda pendiente con los vecinos.

La "conjunción" de tres gobiernos

El presidente atribuyó la materialización del proyecto a la "conjunción de tres gobiernos presididos por socialistas": el local, el autonómico y el estatal. En este punto mencionó expresamente a la vicepresidenta, la parraguesa Gimena Llamedo, y destacó su defensa de esta infraestructura, así como al Alcalde y secretario general del PSOE local, Emilio García Longo, por su insistencia en lograr una respuesta institucional para los ciudadanos afectados.

Junto a esa actuación, Barbón enumeró otras inversiones en el concejo, como la reconstrucción del puente Emilio Llamedo, una infraestructura "tan ansiada por la población que lo venía pidiendo de forma reiterada".

Inversiones en el Hospital

También se refirió al Plan de Sostenibilidad Turística, con obras en ejecución en la plaza del Ayuntamiento y su entorno, y recordó la reciente inauguración de la escuelina, un equipamiento que, según resaltó, "quedó magnífico", como pudo comprobar personalmente.

Abordó igualmente las inversiones en el Hospital del Oriente, que definió como "clave" para su gobierno, y las dos nuevas conexiones del Suroriente con el Hospital de Cabueñes, en Gijón, un paso más en la estrategia para "acercar los servicios sanitarios" a los vecinos de la comarca.

Tarjeta CONECTA

El jefe del Ejecutivo vinculó estas mejoras con la tarjeta CONECTA, el título de transporte público que permite viajes ilimitados por un máximo de 30 euros mensuales y que ya poseen 425.000 asturianos.

Animó a los vecinos de Parres a solicitar esta tarjeta, que considera especialmente útil para desplazamientos tanto dentro de la comarca como hacia otros puntos de la región, y subrayó que desde su implantación el uso del transporte público se ha incrementado "de forma brutal".

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El líder del PSOE asturiano concluyó su repaso a las actuaciones en el concejo con una valoración global positiva de la acción de gobierno en la zona.