Adrián Barbón: "En Parres no ha habido ninguna legislatura con tanta inversión como esta"
El presidente del Principado acudió a la comida anual del PSOE local, que incluyó un reconocimiento a dos militantes, Víctor Caldevilla Gutiérrez y Marina Vázquez Blanco, por su trabajo, dedicación y compromiso.
El presidente del Principado, Adrián Barbón, eligió la comida anual del PSOE de Parres para hacer balance de las inversiones ejecutadas en el concejo durante los últimos años y subrayar que la colaboración entre administraciones socialistas ha permitido acometer actuaciones "históricas" para la comarca oriental. Durante el acto se realizó un reconocimiento a dos militantes, Víctor Caldevilla Gutiérrez y Marina Vázquez Blanco, por su trabajo, dedicación y compromiso.
Ante los militantes reunidos en Arriondas, se refirió a los proyectos más relevantes para la zona, desde la protección frente a inundaciones hasta las mejoras sanitarias, y aseguró que en lo que se refiere a inversiones, "legislaturas como esta para Parres no ha habido ninguna".
Una reivindicación histórica
Barbón comenzó su repaso a las actuaciones locales recordando las visitas que realizó a la comarca en episodios pasados de inundaciones, para subrayar la importancia del proyecto de prevención de avenidas en Arriondas, una obra que calificó como "reivindicación histórica".
Con una inversión de 17 millones de euros, la actuación protegerá el núcleo de Arriondas, el hospital comarcal, comercios y viviendas que en el pasado sufrieron los efectos de las riadas. "Lo que noto, lo que siento y con la gente que hablo de la zona dicen que ya era hora", afirmó Barbón, para añadir que con esta obra se salda una deuda pendiente con los vecinos.
La "conjunción" de tres gobiernos
El presidente atribuyó la materialización del proyecto a la "conjunción de tres gobiernos presididos por socialistas": el local, el autonómico y el estatal. En este punto mencionó expresamente a la vicepresidenta, la parraguesa Gimena Llamedo, y destacó su defensa de esta infraestructura, así como al Alcalde y secretario general del PSOE local, Emilio García Longo, por su insistencia en lograr una respuesta institucional para los ciudadanos afectados.
Junto a esa actuación, Barbón enumeró otras inversiones en el concejo, como la reconstrucción del puente Emilio Llamedo, una infraestructura "tan ansiada por la población que lo venía pidiendo de forma reiterada".
Inversiones en el Hospital
También se refirió al Plan de Sostenibilidad Turística, con obras en ejecución en la plaza del Ayuntamiento y su entorno, y recordó la reciente inauguración de la escuelina, un equipamiento que, según resaltó, "quedó magnífico", como pudo comprobar personalmente.
Abordó igualmente las inversiones en el Hospital del Oriente, que definió como "clave" para su gobierno, y las dos nuevas conexiones del Suroriente con el Hospital de Cabueñes, en Gijón, un paso más en la estrategia para "acercar los servicios sanitarios" a los vecinos de la comarca.
Tarjeta CONECTA
El jefe del Ejecutivo vinculó estas mejoras con la tarjeta CONECTA, el título de transporte público que permite viajes ilimitados por un máximo de 30 euros mensuales y que ya poseen 425.000 asturianos.
Animó a los vecinos de Parres a solicitar esta tarjeta, que considera especialmente útil para desplazamientos tanto dentro de la comarca como hacia otros puntos de la región, y subrayó que desde su implantación el uso del transporte público se ha incrementado "de forma brutal".
El líder del PSOE asturiano concluyó su repaso a las actuaciones en el concejo con una valoración global positiva de la acción de gobierno en la zona.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las dos niñas de Langreo con una discapacidad del 78% logran una parada de transporte escolar más cerca de casa tras un año de lucha: 'Ha sido agotador
- La euforia se desata en Oviedo: la ciudad pasa el examen y llega a la final para ser Capital Europea de la Cultura en 2031
- Multado por 200 euros por abrir la guantera del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los conductores tras la norma del Reglamento de Circulación
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
- Un bombero elabora el mejor mantecado de Avilés: 'El truco es pomar bien la mantequilla y agregar los huevos uno a uno
- El ganadero asesinado en Ribadesella dejó todos sus bienes a su pareja, la mujer en la que se centró la investigación de la Guardia Civil
- Muere de un infarto tras sufrir un posible brote psicótico en un apartamento turístico de Llanes, donde estaba con una mujer
- El duro futuro de Kiko Matamoros tras su adiós en televisión: 'Cinco años de prisión y multa de 22 meses' para el marido de Marta López Álamo