El campo municipal de La Corredoria, en Posada de Llanes, dispondrá de nuevo césped sintético

El campo de césped artificial de La Corredoria acogió ayer, domingo la presentación del nuevo club de fútbol Posada 1949, acto al que acudieron en representación del equipo de gobierno municipal, el alcalde, Enrique Riestra; así como también los ediles Mónica Remis, Priscila Alonso, José Ramón Amor, Miguel Ángel Alonso, María del Mar García Póo, y Aurora Aguilar.

La nueva entidad deportiva está presidida por Carlos Pedrayes, teniendo como máximo responsable técnico a Bruno Cué. El conjunto de Posada de Llanes se plantea competir en la 3ª Asturfutbol en la próxima temporada 2026/27. Además, en el mismo acto, el regidor llanisco, Enrique Riestra, anunció "la próxima sustitución del césped sintético del campo municipal de La Corredoria".