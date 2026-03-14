Cangas de Onís distingue a dos vecinas: Menta González y María José Vega

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, en Cangas de Onís ha decidido rendir un homenaje a dos mujeres del concejo que representan el valor, el esfuerzo y la dignidad de tantas mujeres trabajadoras. Ayer se desveló el nombre de las galardonadas: Clementina Josefa González Castaño, "Menta", y María Josefa Vega Valle, "María José".

El homenaje se celebrará el viernes 27, en la Casa de Cultura, a las 19.00 horas, con la actuación de la bandina tradicional "Bricial" y el Coro Peña Santa-Ramón Prada. "Este homenaje no solo reconoce la trayectoria de dos mujeres concretas, sino que también simboliza el reconocimiento a todas aquellas mujeres que, con su trabajo diario y muchas veces silencioso, han sido pilares de sus familias y de sus pueblos", destacó el alcalde cangués, José Manuel González.

Ejemplo de costancia

"Durante generaciones, las mujeres han sostenido gran parte de la vida de nuestros pueblos. Han trabajado dentro y fuera de casa, cuidando de sus familias, sacando adelante a sus hijos y nietos, y contribuyendo con su esfuerzo al desarrollo de la comunidad. Muchas veces ese trabajo no ha sido suficientemente reconocido, pero ha sido fundamental para construir la sociedad que hoy tenemos", expuso el regidor.

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"Las mujeres trabajadoras son ejemplo de constancia, de responsabilidad y de compromiso. Han sabido combinar el trabajo en el hogar con el trabajo fuera de él, enfrentándose a dificultades y superándolas con fortaleza y generosidad", añadió. "Porque hablar de mujeres trabajadoras es hablar de esfuerzo, de dignidad y de una historia de lucha y superación que merece ser recordada y celebrada", finalizó.