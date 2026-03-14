El cangués Toni Fuente, campeón de España individual de tiro olímpico, en categoría Restricted

Grandes éxitos de los tiradores de la comarca del Oriente en el Campeonato de España F-Class Rimfire de tiro olímpico sobre la distancia de 100 metros, disputado el pasado fin de semana en el CEAR Juan Carlos I, en Las Gabias (Granada).

Allí, el combinado de la selección asturiana integrado por los cangueses Toni Fuente Cardín y Albero García Cachafeiro, el parragués Fernando Pérez Villar y el corverano Rubén Suárez González, se hicieron con el título de campeones de España en la categoría Open, por delante de los combinados autonómicos de Andalucía y Murcia, segundo y tercero; respectivamente; y con el subcampeonato en la categoría Restricted, siendo el primer puesto para la selección andaluza y el tercer cajón del podio para los murcianos.

Para redondear, Toni Fuente Cardín (Club de Tiro Olímpico de Cangas de Onís e integrante del equipo autonómico del Principado) se alzó con el campeonato de España individual en la categoría Restricted, destacando también el quinto puesto de Alberto García Cachafeiro.

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Por si fuera poco, por clubes, el Club Cangas de Onís, representado por Toni Fuente, Alberto García, Antonio García Coro y Román García Coro) consiguieron el subcampeonato de España en la categoría Restricted, por detrás del Ensidesa-Trasona y por delante del equipo de Sierra Nevada; en tanto, en la categoría Open, los cangueses coparon la tercera plaza, superados por los andaluces del Club de Tiro Olímpico Omega y por los corveranos del Ensidesa.Trasona.