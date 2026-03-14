Derbi comarcal de Tercera Federación entre CD Llanes y CD Colunga

El CD Llanes y el CD Colunga se miden este próximo domingo, 15 de marzo, en el derbi comarcal de la 2ª Federación, Grupo II, en el feudo San José, en la villa llanisca, encuentro programado para las 12.00 horas. Los colungueses tras las primeras 25 jornadas ligueras ocupan la octava posición en la tabla clasificatoria, con 34 puntos en su casillero; en tanto, los llaniscos marchan en la undécima plaza, con 30 puntos en su haber.

Este jueves, en restaurante El Arco, en Celoriu, se celebró el tradicional almuerzo de confraternidad entre el Club Deportivo Llanes y el Club Deportivo Colunga. "En medio del habitual gran ambiente que siempre reina entre los dos clubes tuvo lugar una agradable comida donde entrenadores, capitanes, directivos y representantes institucionales se citaron para el partido del domingo, deseándose suerte para el resto de la temporada", señalaron los llaniscos.

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"Desde el Club Deportivo Llanes agradecemos la hospitalidad de restaurante El Arco, así como la siempre agradable visita del Club Deportivo Colunga que ya es una tradición que deseamos continúe con el paso de los años. Aprovechamos para animaros a todos a seguir con el buen ambiente de público que tenemos esta temporada en San José y os invitamos a animar al equipo en este encuentro el domingo a las 12:00 horas", apuntaron desde el CD Llanes.