Fabio Aru será el homenajeado en el Desafío Lagos de Covadonga

El Desafío Lagos de Covadonga homenajeará en su edición de 2026 al ciclista italiano Fabio Aru, ganador de La Vuelta en 2015, además de segundo en el Giro de Italia ese mismo año, y uno de los ciclistas más queridos del ciclismo de la década pasada.

El ciclista italiano recorrerá las carreras asturianas junto a los participantes para coronar la icónica subida a los Lagos de Covadonga. En la pasada edición, en 2025, la cita cicloturista congregó a más de 3.200 cicloturistas en la vieja capital del Reino de Asturias.

Con este reconocimiento, la marcha cicloturista quiere rendir tributo a la trayectoria de un corredor que dejó una profunda huella en el pelotón internacional y en la historia reciente de la ronda española.

Fabio Aru. / R. J. M. C.

La trigésima cuarta edición del Desafío Lagos de Covadonga se desarrollará el 6 de junio, con salida en la ciudad de Cangas de Onís, bajo organización del CC Navastur y la firma Unipublic SA, en colaboración con el Ayuntamiento cangues y otras entidades e instituciones. En la última edición, este 2025, la cita congregó a más de 3.200 cicloturistas en la vieja capital del Reino de Asturias.

Será una de las grandes novedades de un Desafío que este domingo, día 15 de marzo, cierra el plazo de inscripción con maillot oficial, disponible por 79 euros.

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Las inscripciones sin maillot permanecerán abiertas hasta el 25 de mayo, con un precio de 69 euros. Los participantes pueden inscribirse en el Desafío Lagos de Covadonga en el siguiente enlace: https://www.rockthesport.com/es/evento/lagos2026.