Guerra abierta por las escuelinas de Llanes: Educación acusa al Ayuntamiento de "improvisar un conflicto" donde no lo hay y este le exige que "deje de buscar excusas"

El conflicto en torno a la integración de las escuelinas Llanes en la red autonómica asturiana ha alcanzado un nivel de confrontación institucional que rara vez se ve. Lo que debería ser un trámite administrativo –la transferencia de las escuelinas de Posada y Llanes a la gestión del Principado– se ha convertido en un laberinto de acusaciones cruzadas, plazos incumplidos y documentos que cada parte interpreta de manera radicalmente opuesta, mientras los progenitores asisten al espectáculo de sus representantes públicos desacreditándose mutuamente. Y en el centro de la tormenta se encuentra un elemento tan prosaico como esencial: el servicio de comedor.

El origen del conflicto

Para entender la complejidad del conflicto, conviene situarse en el origen del proceso. El Principado pretende integrar las escuelas infantiles municipales (para bebés y niños de hasta tres años) en una red autonómica unificada. En una primera fase, 22 escuelas de otros tantos municipios se integraron sin aparente dificultad. La segunda fase, en la que se incluye Llanes, debía producirse el próximo 1 de abril. Sin embargo, hace apenas unos días, la Consejería de Educación que dirige Eva Ledo anunció un aplazamiento. Y fue entonces cuando estalló la polémica.

Cumplimiento y propuesta

El Ayuntamiento de Llanes, gobernado por Vecinos x Llanes (VxLL) y el Partido Popular (PP), defiende que ha cumplido escrupulosamente con todos los trámites exigidos. Presentó un cronograma detallado para licitar el nuevo servicio de comedor en 116 días, aprovechando que el contrato actual está vigente hasta julio de 2026. Subraya que remitió a la Consejería un informe de Intervención con correcciones económicas el 24 de febrero, sin que hasta ahora hayan recibido respuesta alguna por parte del Principado.

Acusación a la Consejería

El alcalde, Enrique Riestra, exige al Gobierno autonómico que deje de "buscar excusas" para ocultar su propia ineficacia. La fórmula planteada para delegar en el Ayuntamiento la culminación de la licitación fue una solución legal viable que, sin embargo, la Administración regional ignoró sin ofrecer alternativas. Lamenta que, mientras otros asuntos avanzan, Llanes sea tratado con una demora que perjudica directamente a las familias.

Incumplimiento municipal

La Consejería de Educación asegura que desde octubre de 2025 se solicitó la documentación preceptiva sobre el servicio de comedor en cinco ocasiones, fijando como fecha límite el 20 de ese mes. Llanes nunca presentó una licitación en marcha, únicamente compromisos verbales sin respaldo administrativo. Esta falta de diligencia impide garantizar la continuidad del servicio de comedor, un requisito innegociable para asumir la gestión de las escuelas infantiles.

Riesgos y singularidad

La Administración autonómica acusa al Ayuntamiento de "improvisar un conflicto" donde no lo hay, y alerta de que asumir los centros sin el comedor resuelto dejaría a 90 alumnos y a sus trabajadoras sin servicio durante meses, dado que sus licitaciones ordinarias requieren entre 8 y 12 meses. Rechaza la petición de delegación de competencias por ser "innecesaria" y recuerda que Llanes es el único municipio entre los 22 de la segunda fase que plantea fórmulas excepcionales.

Crítica a la gestión socialista

La diputada autonómica Gloria García acusa al Gobierno del Principado de "dejadez de funciones" y de paralizar adrede el proceso de integración. Sostiene que el expediente municipal estaba en disposición de ser tramitado y que el aplazamiento responde a una intencionada falta de diligencia de la Consejería, que dirige Eva Ledo, para perjudicar políticamente a un municipio gobernado por la oposición.

Denuncia de discriminación

Los populares vinculan el retraso con una supuesta discriminación hacia el concejo de Llanes. Frente a la agilidad con la que, a su juicio, se resolvieron las integraciones de otros 22 municipios, el equipo de Riestra se topa con obstáculos administrativos permanentes. Exigen a la Consejería que deje de utilizar a los niños como rehenes de una disputa política y que proceda a la transferencia inmediata.

Acusación de falsedad

El portavoz socialista, Óscar Torre, desmonta el relato del equipo de gobierno y le acusa directamente de "mentir a las familias". Recuerda que el requisito imprescindible para la integración en abril era tener el contrato de comedor licitado, algo que Llanes incumplió mientras que otros concejos sí presentaron la documentación en regla dentro de los plazos establecidos por el Principado.

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Uso político de las familias

Torre denuncia que el gobierno local (VxLL y PP) está construyendo "un relato que no se sostiene" para utilizar a los progenitores como arma arrojadiza contra el Gobierno autonómico. Considera que, en lugar de buscar confrontación, el Consistorio debería haber cumplido con los trámites exigidos hace meses y no generar una alarma injustificada entre quienes esperan una solución para sus hijos.