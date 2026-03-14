José Salas, fundador de la heladería Cremela y creador de la mejor pasta de té de la región: "Sabe a Asturias; a manzana, sidra y avellana"

La tradición y la excelencia repostera asturiana tienen nuevo protagonista. José Manuel Martínez, "Salas", maestro y fundador de Cremela, ha conquistado al jurado con una creación que convierte un pequeño bocado en toda una experiencia de sabor. Se trata de la creación asturiana mejor valorada en el Premio Dulcypas a la Mejor pasta de Té Artesana de España 2026. Es mucho más que un dulce: es una pieza pensada al detalle, donde cada ingrediente y cada matiz tienen un propósito.

En su interior conviven sabores profundamente ligados a Asturias. La sidra aporta un aroma ligeramente ácido que despierta el paladar, la manzana introduce un toque fresco y natural, mientras que la almendra redondea el conjunto con una textura delicada.

Nada en esta pasta es casualidad. Incluso su color responde a una intención: un tono dorado y suave que recuerda a la piel de la manzana y al brillo de la sidra en el vaso, evocando en un vistazo el paisaje y la tradición asturiana.

La mejor pasta de té de Asturias 2026 / 5

¿Qué significa para Cremela tener oficialmente la mejor pasta de té artesana de toda Asturias?

Es todo un orgullo. Ya en el 2024 obtuvimos el mismo premio con una propuesta totalmente diferente. Por lo tanto, haber tenido este gran reconocimiento en 2026 revalida nuestra manera de trabajar.

¿Espereban este reconocimiento o fue toda una sorpresa?

Fue una sorpresa, aunque la intención es siempre hacerlo lo mejor posible.

¿Cuál fue la principal inspiración para combinar ingredientes tan variados en una sola pieza?

La inspiración nace de vivir en Villaviciosa. Arranca la primavera y con ella la floración de los manzanos. La idea principal fue unir la manzana con los avellanos, que también tenemos aquí en la zona de Infiesto. Nuestro obrador se encuentra en Cabrales, pero está muy cerca de Infiesto y resulta ser una zona muy importante de avellanos.

¿Cuál fue el mayor reto técnico para equilibrar sabores tan intensos?

La elaboración del propio chocolate. Ahora elaboramos nuestro propio chocolate desde el grano de cacao. Combinar la sidra con el chocolate nos llevó bastante tiempo.

¿Qué diferencia esta pasta artesana a otras?

La verdad es que no miramos lo que hay a nuestro alrededor. Nuestro empeño era hacer una pasta con la mejor materia y con ingredientes que combinasen mejor. En definitiva, crear una pasta que funcione, y parece ser que al jurado le gustó.

¿Qué buscaba trasmitir al jurado con esta combinación?

Los sabores de Asturias. Nuestra región sabe a manzana, a avellana y a sidra... Y todos esos componentes están integrados en la pasta.

¿Qué le diría a quien todavía no ha probado su pasta?

Que se va a sorprender con la originalidad en la combinación de sabores. Aunque sean clásicos, la pasta está muy equilibrada y seguro que el cuerpo no le va a pedir comerse una, sino dos...