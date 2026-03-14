Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

José Salas, fundador de la heladería Cremela y creador de la mejor pasta de té de la región: "Sabe a Asturias; a manzana, sidra y avellana"

"El mayor reto en la elaboración estuvo en la creación de nuestro propio chocolate, que lo hacemos desde el grano de cacao", explica el galardonado en el concurso nacional Dulcypas

José Salas, fundador de Cremela, y la mejor pasta de té de Asturias 2026

José Salas, fundador de Cremela, y la mejor pasta de té de Asturias 2026 / Cremela

Leire Rodom

La tradición y la excelencia repostera asturiana tienen nuevo protagonista. José Manuel Martínez, "Salas", maestro y fundador de Cremela, ha conquistado al jurado con una creación que convierte un pequeño bocado en toda una experiencia de sabor. Se trata de la creación asturiana mejor valorada en el Premio Dulcypas a la Mejor pasta de Té Artesana de España 2026. Es mucho más que un dulce: es una pieza pensada al detalle, donde cada ingrediente y cada matiz tienen un propósito.

En su interior conviven sabores profundamente ligados a Asturias. La sidra aporta un aroma ligeramente ácido que despierta el paladar, la manzana introduce un toque fresco y natural, mientras que la almendra redondea el conjunto con una textura delicada.

Nada en esta pasta es casualidad. Incluso su color responde a una intención: un tono dorado y suave que recuerda a la piel de la manzana y al brillo de la sidra en el vaso, evocando en un vistazo el paisaje y la tradición asturiana.

La mejor pasta de té de Asturias 2026

La mejor pasta de té de Asturias 2026 / 5

¿Qué significa para Cremela tener oficialmente la mejor pasta de té artesana de toda Asturias?

Es todo un orgullo. Ya en el 2024 obtuvimos el mismo premio con una propuesta totalmente diferente. Por lo tanto, haber tenido este gran reconocimiento en 2026 revalida nuestra manera de trabajar.

¿Espereban este reconocimiento o fue toda una sorpresa?

Fue una sorpresa, aunque la intención es siempre hacerlo lo mejor posible.

¿Cuál fue la principal inspiración para combinar ingredientes tan variados en una sola pieza?

La inspiración nace de vivir en Villaviciosa. Arranca la primavera y con ella la floración de los manzanos. La idea principal fue unir la manzana con los avellanos, que también tenemos aquí en la zona de Infiesto. Nuestro obrador se encuentra en Cabrales, pero está muy cerca de Infiesto y resulta ser una zona muy importante de avellanos.

¿Cuál fue el mayor reto técnico para equilibrar sabores tan intensos?

La elaboración del propio chocolate. Ahora elaboramos nuestro propio chocolate desde el grano de cacao. Combinar la sidra con el chocolate nos llevó bastante tiempo.

¿Qué diferencia esta pasta artesana a otras?

La verdad es que no miramos lo que hay a nuestro alrededor. Nuestro empeño era hacer una pasta con la mejor materia y con ingredientes que combinasen mejor. En definitiva, crear una pasta que funcione, y parece ser que al jurado le gustó.

¿Qué buscaba trasmitir al jurado con esta combinación?

Los sabores de Asturias. Nuestra región sabe a manzana, a avellana y a sidra... Y todos esos componentes están integrados en la pasta.

¿Qué le diría a quien todavía no ha probado su pasta?

Noticias relacionadas y más

Que se va a sorprender con la originalidad en la combinación de sabores. Aunque sean clásicos, la pasta está muy equilibrada y seguro que el cuerpo no le va a pedir comerse una, sino dos...

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las dos niñas de Langreo con una discapacidad del 78% logran una parada de transporte escolar más cerca de casa tras un año de lucha: 'Ha sido agotador
  2. La euforia se desata en Oviedo: la ciudad pasa el examen y llega a la final para ser Capital Europea de la Cultura en 2031
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
  4. Un bombero elabora el mejor mantecado de Avilés: 'El truco es pomar bien la mantequilla y agregar los huevos uno a uno
  5. El ganadero asesinado en Ribadesella dejó todos sus bienes a su pareja, la mujer en la que se centró la investigación de la Guardia Civil
  6. Muere de un infarto tras sufrir un posible brote psicótico en un apartamento turístico de Llanes, donde estaba con una mujer
  7. El duro futuro de Kiko Matamoros tras su adiós en televisión: 'Cinco años de prisión y multa de 22 meses' para el marido de Marta López Álamo
  8. El Principado se opone a la entrada de perros en las playas de Gijón ( y del resto de Asturias)

Derbi en La Corredoria: golpe sobre la mesa o tranquilidad en las alturas

Derbi en La Corredoria: golpe sobre la mesa o tranquilidad en las alturas

Sofía Castañón regresa tras doce años a la poesía en asturiano en el seno del Poex de Gijón

Sofía Castañón regresa tras doce años a la poesía en asturiano en el seno del Poex de Gijón

Irene Rosales responde a las indirectas de Kiko Rivera sobre lo que pasó con su madre: "Yo no me doy por aludida por nada"

Irene Rosales responde a las indirectas de Kiko Rivera sobre lo que pasó con su madre: "Yo no me doy por aludida por nada"

Vídeo: Sofía Castañón presenta su nuevo libro de poesía en el seno del POEX de Gijón

Kiko Rivera explota contra Irene Rosales y cuenta lo que de verdad ocurrió con su madre: "En vez de apagar el fuego lo alimentan"

Kiko Rivera explota contra Irene Rosales y cuenta lo que de verdad ocurrió con su madre: "En vez de apagar el fuego lo alimentan"

Noveno día de búsqueda de la mujer que cayó al río en San Martín: Guardia Civil, Policía Local, bomberos y Cruz Roja participan en el operativo

Noveno día de búsqueda de la mujer que cayó al río en San Martín: Guardia Civil, Policía Local, bomberos y Cruz Roja participan en el operativo

Una recogida de bufandas por "Tanti" y otro gran recibimiento al equipo: el sportinguismo ya prepara la previa ante el Castellón

Una recogida de bufandas por "Tanti" y otro gran recibimiento al equipo: el sportinguismo ya prepara la previa ante el Castellón

Israel planea la mayor invasión terrestre en el sur del Líbano desde 2006

Israel planea la mayor invasión terrestre en el sur del Líbano desde 2006
Tracking Pixel Contents