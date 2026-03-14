Preocupación en Beceña (Cangas de Onís) por el estado de un camino

Vecinos del núcleo rural de Beceña, en término municipal de Cangas de Onís, se encuentran desde hace algún tiempo preocupados por la situación que presenta uno de los viales hormigonado del pueblo, con grietas y blandones. Temen que en cualquier momento, a tenor de la meteorología reinante -filtraciones pluviales-, pueda incluso venirse abajo si no se toman cartas en el asunto.

Por otra parte, desde el Ayuntamiento se están atendiendo demandas e inquietudes de los vecinos de la zona rural. Sin ir más lejos, en Beceña, retirada de un argayu; en Peruyes, ampliación del alumbrado público; en Les Roces, nueva rejilla para pluviales; en Teleña, limpieza y desatasco de tuberías; en Llenín, limpieza de cunetas; en Següencu, soterramiento de cables de alumbrado público; en Villanueva, nueva valla en el camino del río; y en Tornín, reposición y mejora de alumbrado

Noticias relacionadas

"Son trabajos pequeños, muchas veces poco visibles, pero necesarios para el día a día de nuestros pueblos. Desde el Ayuntamiento seguimos atentos a los avisos y a las necesidades que nos trasladan los vecinos, intentando dar respuesta lo antes posible", aseguró el regidor popular José Manuel González Castro.