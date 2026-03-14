Viajar del Suroriente al Hospital de Cabueñes en transporte público será a partir de ahora más fácil

El Gobierno del Principado ha anunciado la mejora de la conexión por transporte público entre el corredor interior del Oriente y el Hospital Universitario de Cabueñes, en Gijón. A partir del lunes 30, el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) pondrá en marcha dos nuevas frecuencias de ida y vuelta, en los días laborables, para facilitar el desplazamiento al complejo sanitario.

La ruta dará servicio a 21 localidades de los concejos de Cangas de Onís, Parres, Piloña y Nava. Esta nueva oferta está incluida en las ventajas de la tarjeta CONECTA para moverse por toda Asturias por un máximo de 30 euros al mes.

Ampliación de conexiones

La ampliación de las conexiones con el Hospital busca facilitar la llegada de la población del Oriente a consultas, pruebas o visitas en el centro sanitario gijonés. Los nuevos servicios, que funcionarán de lunes a viernes, partirán de Cangas de Onís a las 9.15 y a las 15.45 horas y regresarán desde Gijón a las 12.00 y las 19.15.

Las principales paradas previstas en el recorrido son las siguientes: Cangas de Onís, Arriondas, Hospital del Oriente de Asturias, Sevares, Villamayor, Infiesto-Ramón y Cajal, Ceceda, Gijón-Escuela de Ingenieros, Campus de Viesques-Aulario, Edificio de Energía, Universidad Laboral, Hospital de Cabueñes y estación de autobuses de Gijón.

Nodos de alta frecuencia

"Estos nuevos servicios refuerzan la apuesta del Principado por un transporte público accesible, cómodo y de calidad para llegar a los hospitales públicos, que constituyen nodos con alta afluencia de personas a diario", han señalado las autoridades sanitarias. Así, el CTA puso en marcha hace dos años servicios exprés hacia el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) desde Cangas de Onís, Llanes, Vegadeo y Cangas del Narcea.

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Recientemente, ha comenzado a operar la lanzadera HUSA Express para llegar al Hospital San Agustín de Avilés y se han inaugurado el nuevo intercambiador y los pasillos rodantes del HUCA.