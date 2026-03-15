Entregado el Sifón de Oro al colegio público Reconquista cangués, que este año cumple medio siglo

Representantes del colegio Reconquista de Cangas de Onís recogieron ayer el IX Sifón de Oro 2025, premio que entrega La Sifonería. El jurado ha otorgado el premio “en reconocimiento a su labor en pro de la educación y formación de sucesivas generaciones de escolares de Cangas de Onís y de otros municipios vecinos”.

Con este galardón, que coincide con la conmemoración, en el curso 2025‑2026, de su 50.º aniversario, se reconoce también el trabajo docente desarrollado durante estas cinco décadas por maestros y maestras, los sucesivos equipos directivos y el resto de personal del colegio.

Medio siglo de historia

El Reconquista celebra este curso medio siglo de historia, un periodo en el que el centro ha acompañado la evolución de Cangas de Onís y de su entorno, escolarizando a alumnado procedente tanto de la villa como de los pueblos del concejo y de municipios próximos. En sus aulas se han formado varias generaciones de escolares que hoy forman parte del tejido social, económico y cultural del oriente asturiano.

Los Premios Sifón de Oro nacen como una iniciativa de La Sifonería, impulsada por sus responsables, Celso Fernández y Marga Cimentada, para reconocer la trayectoria de personas y entidades especialmente queridas y ligadas a la vida social, cultural o profesional de Cangas de Onís. Con el paso de las ediciones, el galardón se ha consolidado como uno de los reconocimientos más simbólicos del concejo, muy arraigado en el tejido local.

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Participantes en el acto

El jurado está compuesto por Luis A. Salcines, Reyes Comas, Javier Caso, Manuela González García, Javier Peruyera y Javier Remis Fernández. Por parte del Reconquista participaron en el acto Covadonga Vega (directora), Javier Torroba (jefe de estudios), Raquel Muñoz (Raquel secretaria), Pedro Carrio (antiguo director). Luis A. Salcines, además de jurado, recibió hace años el Sifón de Oro y es hijo adoptivo de Cangas de Onís.