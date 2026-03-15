Fallece un hombre que se sintió indispuesto mientras caminaba por una senda peatonal en Llanes

Un vecino de Villahormes (Llanes) ha fallecido en la tarde de este domingo mientras caminaba por la senda costera de ese concejo. A falta de que la autopsia revele las causas de la muerte, todo indica que el hombre sufrió un infarto.

El aviso que alertó sobre el suceso llegó minutos antes de las cuatro y media de la tarde. El 112 recibió una comunicación de otro caminante que informó de que se había encontrado con un varón se encontraba indispuesto junto al monasterio de San Antolín de Bedón, en las inmediaciones de la localidad de Naves de Llanes, pero en terrenos pertenecientes a la localidad de Bricia, en la parroquia de Posada.

El 112 avisó de inmediato tanto a los servicios sanitarios como a la Guardia Civil, que movilizaron a sus efectivos. Llegados al lugar los servicios médicos y una patrulla Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, solo pudieron constatar que el hombre había fallecido. El cadáver no presentaba signos de violencia y las primeras observaciones indican que la muerte fue consecuencia de un paro cardiaco o una indisposición similar.

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La Guardia Civil activó al equipo de la Policía Judicial de Llanes y se requirió la presencia del médico forense para certificar la muerte. El cadáver fue trasladado a Oviedo, donde en las próximas horas se le practicará la autopsia para determinar lo ocurrido.