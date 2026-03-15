José Manuel Abeledo, alcalde de Onís: "Los cien años de protección de los Picos de Europa no han servido para conservar, han servido para despoblar"

José Manuel Abeledo (Bruselas, 1974), accedió a la alcaldía de Onís en 2011, aunque ejercía en funciones desde un año antes. Hijo de emigrantes, nació en la capital belga y llegó a España a finales de los años ochenta. Estudió en Oviedo y es biólogo y técnico en Prevención de Riesgos Laborales. Está casado y tiene dos hijos. Milita en el PSOE desde 1999.

–¿Qué le acercó al PSOE?

–Siempre tuve ideología de izquierdas. Mi padre, como muchos entonces, veía a Felipe González como un cambio, como libertad. Aquella gente hizo mucho por la democracia y por lo que es hoy España. Aunque a veces hago cosas que llaman "de derechas". Al final, todos dependemos de unos de otros: sin empresas no hay trabajadores, y viceversa. Hay que hacer políticas para todos; a nivel municipal, las etiquetas son tonterías.

–¿Se presentará a la reelección?

–A día de hoy no lo he decidido. Lo mejor para mí sería encontrar a alguien con ganas que me sustituyera, pero es difícil. La gente critica, pero nadie quiere meterse en puestos difíciles. Ser consejero o diputado es fácil. Lo chungo es el día a día de alcalde o concejal que muchas veces no cobra y tiene que estar peleando con los vecinos por problemas que ni siquiera son de su competencia.

–¿Cómo valora la sentencia del Tribunal Supremo que ha obligado a suspender los controles del lobo?

–Fue un jarro de agua fría. Justo el día después de que se conoció la sentencia teníamos una batida. Me fui a dormir tranquilo porque me dijeron que no nos afectaba, y a las seis de la mañana me llamaron para suspenderla. Hay una falta de previsión enorme.

José Manuel Abeledo en su despacho del Ayuntamiento de Onís. / Ramón Díaz

–¿A qué se refiere?

–En el Principado hay servicios jurídicos que tendrían que haber pensado que podíamos perder (la batalla judicial) y adelantarse, aprobando un nuevo plan. El resultado son seis meses sin controlar lobos y con la población de la especie a sus anchas. Los lobos proliferan, y en invierno se acercan a los gallineros a buscar comida. Cada vez están más cerca de los pueblos. No podemos vivir así. Los servicios jurídicos de cuatro asociaciones ecologistas están siendo más potentes que los del Principado, y eso no puede ser.

–¿Es el problema tan grave como se afirma?

–En algunas zonas no, pero aquí vivimos de la ganadería y del queso Gamonéu. Un lobo no entra solo de noche; te entra en los cercados a las diez de la mañana. Y las compensaciones económicas no son la solución. No todo es dinero. Pongo un ejemplo: si te matan treinta ovejas de un rebaño de ochenta, te pagan el precio de las reses, pero esa ganadería se queda dos años sin producción mientras cría a las nuevas. Con las ayudas no recuperas el tiempo ni el trabajo. La gente lo que quiere es que la dejen trabajar.

–Votó usted en contra del presupuesto del parque nacional de los Picos de Europa en el último patronato. ¿Por qué?

–Mi postura contraria es habitual.

–¿Qué opina del nuevo plan rector de uso y gestión del Parque?

–Estoy en contra, claramente, por dos aspectos. Primero, Onís está en el parque desde 1918 y nunca hemos recibido compensaciones económicas justas. Aquí se dejó de cazar, de cortar leña, de explotar minas... Se frenó la actividad y la gente se fue. Pasamos de más de 2.000 habitantes a menos de 800. Otros municipios que entraron después han recibido millones. Nosotros no. La única compensación fueron restricciones.

–¿Y el segundo aspecto?

–El plan rector lo que hace es congelar el territorio. ¿Quieres emprender una nueva actividad económica? No se puede. ¿Un acceso ganadero, un teleférico sostenible, una carrera de montaña..? No se puede. Permite solo lo que hay, y si en el futuro se necesita algo más, habrá que esperar a un nuevo plan rector. Se imponen leyes en vez de educar a la gente para conservar. El parque nacional, pese a la protección, está peor que hace cien años: hay más matorral y menos biodiversidad. La protección no ha servido para conservar, ha servido para despoblar.

–¿Cree que Onís estaría mejor fuera del parque nacional?

–Como persona, fui guerrero y quería que saliéramos. Pero como alcalde debo velar por el interés general. Los ganaderos me pidieron que dejara el asunto porque estar dentro tiene ventajas: reciben subvenciones agroambientales que fuera no tendrían, y los daños del lobo se pagan de otra manera. Además, desde el punto de vista turístico, el parque "vende". Lo entiendo, pero a nivel personal, creo que son los vecinos, no los funcionarios, quienes conservan el territorio.

–¿Cuáles considera los principales logros de su mandato?

–Para mí, el mayor es ver la escuela abierta. Cuando entré había veinte críos y ahora hay cincuenta, más otros siete en la de Avín. Otro logro es la digitalización: en el ayuntamiento se puede hacer casi todo, desde papeleo hasta cambiar los papeles del coche. Mantener la escuela, el centro de salud y el ayuntamiento es lo que fija población. Si no, la gente se va.

–¿Es partidario de la fusión de municipios?

No, estoy en contra. Los municipios grandes gobiernan para la capital, donde están los votos, y el resto desaparece.

–¿Proyectos en previsión?

–Este año tenemos dos proyectos clave. El polígono industrial a la salida de Benia, que ya tiene diez parcelas vendidas para que otras tantas empresas se implanten o amplíen. Y las viviendas públicas, que ya están en obras. Somos de los pocos municipios sin vivienda pública ni residencia. Diez viviendas ayudarán a familias que quieran quedarse o venir; porque el turismo está bien, pero ha disparado el alquiler vacacional y deja a las familias sin opciones. La Administración tiene que dar solución con vivienda pública. Y la residencia de ancianos, que es una inversión privada pero con acuerdo para gestión pública, también está muy avanzada.

–¿Qué otros objetivos se marca para lo que resta de mandato?

–Dejar el ayuntamiento saneado, que lo está, por si no sigo, y con el polígono, las viviendas y la residencia funcionando. No quiero dejar herencias al que venga. Tenemos buenos funcionarios y no hay que alargar la burocracia.

–¿Cómo ve la situación del PSOE?

–La situación es mala. Hay división a nivel de dirigentes, no tanto de bases. Vemos enfrentamientos entre autonomías, Castilla-La Mancha contra el Gobierno central, o los catalanes yendo a su bola. Los resultados electorales han sido malos y las encuestas no mejoran.

–¿Cuál cree que es el problema?

–El principal problema que tenemos en la izquierda y en concreto en el PSOE es la comunicación. No sabemos comunicar, no llegamos a la gente. Este Gobierno, con el que discrepo en algunas políticas medioambientales, es el mejor que ha habido en políticas sociales. Subir el salario mínimo de 600 a 1.200 euros, por ejemplo, es un logro tremendo, pero no lo sabemos vender.

–¿Y la corrupción?

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–Otro gran problema. Es un asunto difícil, porque no sabes quién te puede fallar. Soy claro: hay que ayudar a la gente y a los compañeros. Pero hay que meter gente válida en los gobiernos, gente con currículum y capacidad de gestión, no a los amigos o a familiares. Hay que gestionar mucho dinero público y para eso hay que poner a los mejores.