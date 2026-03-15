Llastres celebró el Antroxu con cientos de participantes y gran ambiente
La celebración comenzó al mediodía, con el chupinazo, al que siguió el desfile de gigantes y cabezud
Fiesta mayor en Llastres durante la jornada de este sábado con motivo de la fiesta del Antroxu, en la que se repartieron 4.500 euros en premios. Hubo cientos de participantes y gran ambiente.
La celebración comenzó al mediodía, con el chupinazo, al que siguió el desfile de gigantes y cabezudos, en el que participó la sardina "Escamitas, la presumida".
Por la tarde, a las siete y media, comenzó el desfile de Antroxu por las calles de la localidad. Al cierre de esta edición, en la medianoche, estaba a punto de comenzar la entrega de premios, a la que estaba previsto que siguiera una verbena, amenizada por el grupo "Sensación" y el Dj Vas Bailar. Hubo premios para los mejores en los apartados de charangas, grupos/carrozas, individual, local y disfraz más original.
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