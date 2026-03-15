Segundo encuentro del 75.º aniversario de los orionistas en España, en Posada de Llanes

Este sábado se celebró el segundo de los cuatro encuentros previstos en Posada de Llanes por el 75.º aniversario de la primera piedra puesta en España por los orionistas. Fue, precisamente, en Posada, en lo que hoy es el centro Don Orione.

El centro Don Orione es una institución son ánimo de lucro de apoyo a personas con discapacidad. Pertenece a la Congregación religiosa fundada por San Luis Orione, Pequeña Obra de la Divina Providencia. También se les conoce como "orionistas". En total, en Posada de Llanes sirven a 150 personas con discapacidad intelectual.

Padre Martín Remis Piñera

El padre Martín Remis Piñera, natural de Lledías (Llanes), fue el principal artífice de la construcción del centro Don Orione, primero en España de la congregación orionista (Pequeña Obra de la Divina Providencia), que fundó san Luis Orione. Martín Remis puso en 1951 la primera piedra del centro, que se inauguró el 13 de octubre de 1956. Fue el primer centro de la Congregación en España.

San Luis Orione

San Luis Orione (1872-1940) fue un sacerdote italiano, fundador de la Pequeña Obra de la Divina Providencia, destacado por su caridad extrema hacia los pobres, enfermos y marginados. Conocido como el "padre de los abandonados", fundó congregaciones religiosas y los Pequeños Cottolengos para la atención de personas con discapacidad, expandiendo su obra a América Latina.

Biografía resumida

Nacimiento y Juventud. Luigi Orione nació el 23 de junio de 1872 en Pontecurone, Italia. De origen humilde, se formó bajo la influencia de Don Bosco en Turín antes de entrar al seminario.

Fundación y Carisma. Ordenado sacerdote en 1895, fundó la congregación masculina "Pequeña Obra de la Divina Providencia" (Hijos de la Divina Providencia) y la femenina "Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad". Su lema fue "Sólo la caridad salvará al mundo".

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Obra Social. Destacó por su ayuda tras los terremotos de Mesina (1908) y Avezzano (1915). Creó los Pequeños Cottolengos, centros para enfermos crónicos y personas con discapacidad.