Abiertas las inscripciones para La Traveseruca Cabraliega

Hasta el próximo 30 de abril se encuentra abierto el plazo de inscripción para la tercera edición de La Traveseruca Cabraliega, que tendrá lugar el 6 de junio, en Arenas de Cabrales, organizada por el Grupo de Montaña Ensidesa de Gijón, que cuenta con la colaboración de la FEMPA y del Grupo COA Montaña y se disputará el 6 de junio. Una prueba destinada para todos los futuros traveseros y traveseras de entre 2 y 15 años de edad. Todos los participantes recibirán la camiseta conmemorativa y la medalla de "Ta Acabadina". Las inscripciones pueden realizarse en https://www.traveserapicos.com/traveseruca/

La Traveseruca Cabraliega está dirigida a menores de 2 a 15 años cumplidos a 31 de diciembre de 2026 y que busca introducir las carreras por montaña en edades tempranas, fomentando el respeto al medio en el que se desarrollan. Tiene 5 categorías con diferentes recorridos, adaptados cada uno las edades a las que van dirigidas y no tendrá carácter competitivo, sin clasificaciones oficiales.

Está organizada por el Grupo de Montaña Ensidesa de Gijón, con la colaboración del Club Oriente Atletismo y la FEMPA.

Para participar en la Traveseruca

Mínimo 2 años y Máximo 15 años no se podrán tener 16 años cumplidos a 31 de diciembre de 2026

Inscripción 3 euros

Limitado a 250 plazas entre todas las categorías

Categorías (por año de nacimiento) y recorridos

Sub 8: 2019, 2020 y posteriores – Distancia: 0,6km desnivel positivo 4m. (Ver Track)

Sub 10: 2017 y 2018 – Distancia: 1,91km desnivel positivo: 25m. (Ver Track)

Sub 12: 2015 y 2016 – Distancia 2,64km desnivel positivo: 73m. (Ver Track)

Sub 14: 2013 y 2014 – Distancia 3,88km desnivel positivo: 203m. (Ver Track)

Sub 16: 2011 y 2012 – Distancia 6,4km. desnivel positivo: 330m. (Ver Track)

En las categorías Sub 14 y Sub 16 habrá un avituallamiento líquido a mitad de recorrido.

Programa

La recogida del dorsal se realizará en la carpa de meta en Arenas de Cabrales el sábado 6 de junio de desde las 09:30 de la mañana hasta las 11:00 horas. A la recogida del dorsal se deberá de entregar tanto la autorización familiar firmada que incluye el descargo de responsabilidades, protección de datos y cesión derechos de imagen.

Horarios de salida

Sub 10 a las 10:30 Horas

Sub 12 a las 10:45 Horas

Sub 16 a las 11:00 Horas

Sub 14 a las 11:15 Horas

Sub 8 a las 12:00 Horas (Zona de Meta)

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La salida de la categoría Sub 8 será en la zona de Meta, el resto de categorías tendrán la salida en las inmediaciones de la Cueva del Queso, a la entrada de la Ruta del Caoru. La salida de la Sub 10 será puntual, el resto de categorías el horario es aproximado.