Abiertas las inscripciones para La Traveseruca Cabraliega
La prueba se disputará el 6 de junio
Hasta el próximo 30 de abril se encuentra abierto el plazo de inscripción para la tercera edición de La Traveseruca Cabraliega, que tendrá lugar el 6 de junio, en Arenas de Cabrales, organizada por el Grupo de Montaña Ensidesa de Gijón, que cuenta con la colaboración de la FEMPA y del Grupo COA Montaña y se disputará el 6 de junio. Una prueba destinada para todos los futuros traveseros y traveseras de entre 2 y 15 años de edad. Todos los participantes recibirán la camiseta conmemorativa y la medalla de "Ta Acabadina". Las inscripciones pueden realizarse en https://www.traveserapicos.com/traveseruca/
La Traveseruca Cabraliega está dirigida a menores de 2 a 15 años cumplidos a 31 de diciembre de 2026 y que busca introducir las carreras por montaña en edades tempranas, fomentando el respeto al medio en el que se desarrollan. Tiene 5 categorías con diferentes recorridos, adaptados cada uno las edades a las que van dirigidas y no tendrá carácter competitivo, sin clasificaciones oficiales.
Está organizada por el Grupo de Montaña Ensidesa de Gijón, con la colaboración del Club Oriente Atletismo y la FEMPA.
Para participar en la Traveseruca
Mínimo 2 años y Máximo 15 años no se podrán tener 16 años cumplidos a 31 de diciembre de 2026
Inscripción 3 euros
Limitado a 250 plazas entre todas las categorías
Categorías (por año de nacimiento) y recorridos
Sub 8: 2019, 2020 y posteriores – Distancia: 0,6km desnivel positivo 4m. (Ver Track)
Sub 10: 2017 y 2018 – Distancia: 1,91km desnivel positivo: 25m. (Ver Track)
Sub 12: 2015 y 2016 – Distancia 2,64km desnivel positivo: 73m. (Ver Track)
Sub 14: 2013 y 2014 – Distancia 3,88km desnivel positivo: 203m. (Ver Track)
Sub 16: 2011 y 2012 – Distancia 6,4km. desnivel positivo: 330m. (Ver Track)
En las categorías Sub 14 y Sub 16 habrá un avituallamiento líquido a mitad de recorrido.
Programa
La recogida del dorsal se realizará en la carpa de meta en Arenas de Cabrales el sábado 6 de junio de desde las 09:30 de la mañana hasta las 11:00 horas. A la recogida del dorsal se deberá de entregar tanto la autorización familiar firmada que incluye el descargo de responsabilidades, protección de datos y cesión derechos de imagen.
Horarios de salida
Sub 10 a las 10:30 Horas
Sub 12 a las 10:45 Horas
Sub 16 a las 11:00 Horas
Sub 14 a las 11:15 Horas
Sub 8 a las 12:00 Horas (Zona de Meta)
La salida de la categoría Sub 8 será en la zona de Meta, el resto de categorías tendrán la salida en las inmediaciones de la Cueva del Queso, a la entrada de la Ruta del Caoru. La salida de la Sub 10 será puntual, el resto de categorías el horario es aproximado.
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