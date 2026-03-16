Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

Abiertas las inscripciones para La Traveseruca Cabraliega

La prueba se disputará el 6 de junio

Salida de una edición anterior de la prueba.

Salida de una edición anterior de la prueba. / R. J. M. C.

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Arenas de Cabrales

Hasta el próximo 30 de abril se encuentra abierto el plazo de inscripción para la tercera edición de La Traveseruca Cabraliega, que tendrá lugar el 6 de junio, en Arenas de Cabrales, organizada por el Grupo de Montaña Ensidesa de Gijón, que cuenta con la colaboración de la FEMPA y del Grupo COA Montaña y se disputará el 6 de junio. Una prueba destinada para todos los futuros traveseros y traveseras de entre 2 y 15 años de edad. Todos los participantes recibirán la camiseta conmemorativa y la medalla de "Ta Acabadina". Las inscripciones pueden realizarse en https://www.traveserapicos.com/traveseruca/

La Traveseruca Cabraliega está dirigida a menores de 2 a 15 años cumplidos a 31 de diciembre de 2026 y que busca introducir las carreras por montaña en edades tempranas, fomentando el respeto al medio en el que se desarrollan. Tiene 5 categorías con diferentes recorridos, adaptados cada uno las edades a las que van dirigidas y no tendrá carácter competitivo, sin clasificaciones oficiales.

Está organizada por el Grupo de Montaña Ensidesa de Gijón, con la colaboración del Club Oriente Atletismo y la FEMPA.

Para participar en la Traveseruca

Mínimo 2 años y Máximo 15 años no se podrán tener 16 años cumplidos a 31 de diciembre de 2026

Inscripción 3 euros

Limitado a 250 plazas entre todas las categorías

Categorías (por año de nacimiento) y recorridos

Sub 8: 2019, 2020 y posteriores – Distancia: 0,6km desnivel positivo 4m. (Ver Track)

Sub 10: 2017 y 2018 – Distancia: 1,91km desnivel positivo: 25m. (Ver Track)

Sub 12: 2015 y 2016 – Distancia 2,64km desnivel positivo: 73m. (Ver Track)

Sub 14: 2013 y 2014 – Distancia 3,88km desnivel positivo: 203m. (Ver Track)

Sub 16: 2011 y 2012 – Distancia 6,4km. desnivel positivo: 330m. (Ver Track)

En las categorías Sub 14 y Sub 16 habrá un avituallamiento líquido a mitad de recorrido.

Programa

La recogida del dorsal se realizará en la carpa de meta en Arenas de Cabrales el sábado 6 de junio de desde las 09:30 de la mañana hasta las 11:00 horas. A la recogida del dorsal se deberá de entregar tanto la autorización familiar firmada que incluye el descargo de responsabilidades, protección de datos y cesión derechos de imagen.

Horarios de salida

Sub 10 a las 10:30 Horas

Sub 12 a las 10:45 Horas

Sub 16 a las 11:00 Horas

Sub 14 a las 11:15 Horas

Sub 8 a las 12:00 Horas (Zona de Meta)

Noticias relacionadas

La salida de la categoría Sub 8 será en la zona de Meta, el resto de categorías tendrán la salida en las inmediaciones de la Cueva del Queso, a la entrada de la Ruta del Caoru. La salida de la Sub 10 será puntual, el resto de categorías el horario es aproximado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por sufrir un avería, colocar la baliza v-16 pero no tener el kit obligatorio a mano: la Guardia Civil intensifica la vigilancia a pocos días de Semana Santa
  2. Multado con 200 por tener un accidente, colocar la baliza v-16, pero no llevar también la v-19: la Guardia Civil extrema la vigilancia de cara a Semana Santa
  3. Multado por 200 euros por abrir la guantera del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los conductores tras la norma del Reglamento de Circulación
  4. La Seguridad Social confirma el adiós a los coeficientes reductores de la jubilación anticipada y cobrarla íntegra: 'Puede adelantar su jubilación respecto de la edad ordinaria sin penalización en la cuantía'.
  5. Uno de los chiringuitos más famosos de Asturias busca dueño: frente a una playa 'top' y a concurso por 35.715 euros al año
  6. Tres de cada cuatro médicos asturianos ganan más que el presidente (y los hay, en zonas periféricas, que alcanzan los 150.000 euros anuales)
  7. Susto en el Rallysprint de Llanera: arde uno de los coches participantes en plena competición
  8. El Puerto de Avilés, el gran 'beneficiado' por la avería del horno de Arcelor: las importaciones de slabs ayudan a compensar la crisis de los eólicos

El "príncipe" se impone al "rey" en el Campeonato de España de Invierno, en Sevilla

El "príncipe" se impone al "rey" en el Campeonato de España de Invierno, en Sevilla

Salas despidió recientemente al maestro José Efesino Álvarez: "Supo conjugar honestidad, compañerismo, disponibilidad y cumplimiento de sus responsabilidades"

Salas despidió recientemente al maestro José Efesino Álvarez: "Supo conjugar honestidad, compañerismo, disponibilidad y cumplimiento de sus responsabilidades"

Los psicólogos clínicos de Asturias admiten que una demanda "desbordada" les impiden dar una asistencia "eficaz"

Los psicólogos clínicos de Asturias admiten que una demanda "desbordada" les impiden dar una asistencia "eficaz"

'Una batalla tras otra' conquista con seis estatuillas los Oscar

'Una batalla tras otra' conquista con seis estatuillas los Oscar
Tracking Pixel Contents