Abiertas las inscripciones para el VII Festival de la Borona de Ribadesella

El Ayuntamiento de Ribadesella ha abierto, este lunes, el plazo de inscripción para la participación en el VII Festival de La Borona de Ribadesella, que tendrá lugar el 2 de abril de 2026, en la Plaza Nueva.

Los elaboradores interesados podrán inscribirse entre el 16 y el 27 de marzo. La participación está abierta para personas de dentro y fuera del concejo de Ribadesella.

Habrá un primer premio de 300 euros; un segundo premio dotado con 200 euros, y un tercer premio de 150 euros. Los tres premiados recibirán también un diploma acreditativo.

Edición anterior del Festival de la Borona. / Ayuntamiento de Ribadesella

Las inscripciones deben realizarse en la Casa de Cultura; en el correo casacultura@ayto-ribadesella.es, o en el teléfono 985861123, hasta el 27 de marzo.

Ese día la carpa instalada en la Plaza Nueva acogerá también el mercado de productores y artesanos de Ribadesella, donde no faltarán los productos de la tierra. El mercado se podrá visitar los días 2, 3, 4 y 5 de abril. Además, el mismo día 2 de abril a partir de las 12.30 horas, la Banda Gaites de Ribeseya realizará un pasacalles y amenizará el festival de la borona.

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El concurso comenzará a la una de la tarde. El jurado se encargará de elegir las tres mejores boronas de esta edición del concurso. Una vez entregados los premios, el público podrá degustar las boronas presentadas, acompañadas de sidra de mesa y también podrán probar les farrapes, que ofrecerá la Sociedad Etnográfica de Ribadesella.