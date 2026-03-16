El alcalde de Piloña alerta de la expansión del lobo hacia núcleos habitados: "Los avistamientos son totalmente veraces"

El lobo se acerca cada vez más a los pueblos. El alcalde de Piloña, Iván Allende (PSOE), ha constatado una realidad que los ganaderos del Oriente vienen denunciando desde hace tiempo: los ataques al ganado no solo han aumentado en número, sino que se producen en lugares donde hasta ahora nunca se habían visto. "El regidor reclama celeridad al Gobierno del Principado para retomar las herramientas de control suspendidas tras el reciente fallo del Tribunal Supremo.

Lo que hasta no hace tanto era un problema circunscrito a las brañas más altas ha descendido a cotas bajas. Allende menciona expresamente ataques recientes en varios lugares del concejo. Una dispersión geográfica que, a su juicio, confirma una tendencia: la población lobera crece y, con ella, la conflictividad. Los avistamientos, además, han dejado de ser relatos de pastores para convertirse en imágenes grabadas que circulan entre los vecinos.

Pruebas irrefutables

"Estos días se vieron cuatro lobos desde un autobús. El otro día también vimos algún vídeo", señala el Alcalde, que considera estos testimonios como prueba irrefutable de una presencia que algunos aún se empeñan en cuestionar. Frente a esos reparos, Allende es taxativo: "Los avistamientos son totalmente veraces. Los lobos están aquí, en prácticamente todo el municipio".

Piloña acumula daños que la guardería ha ido certificando. Y lo que preocupa al regidor no es solo lo ocurrido durante el invierno, sino lo que puede venir con la primavera. "Cuando los ganaderos empiecen a soltar el ganado vacuno con la cría, el problema se va a acrecentar, porque los lobos van a tener más fácil los ataques", augura. El momento será crítico: las reses recién paridas y los terneros pequeños se convertirán en objetivo en un escenario de ausencia de controles, advierte Allende.

Explicación jurídica

Esa ausencia de medidas de gestión tiene una explicación jurídica reciente. El Tribunal Supremo anuló el programa de control 2022-2023 del Principado y el artículo del decreto autonómico que permitía fijar cupos de captura, lo que ha llevado al Gobierno asturiano a suspender las batidas de forma cautelar mientras ultima un nuevo texto con garantías legales.

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, ha fijado el horizonte de septiembre para tener listo un tercer plan de gestión que permita reanudar las extracciones con seguridad jurídica. Un calendario que, de cumplirse, dejaría todo el verano por delante sin posibilidad de intervención.

Acortar los plazos

Allende es consciente de que los cambios normativos requieren tiempos y blindajes legales para no ser tumbados de nuevo. "Somos conscientes de que tiene que tener garantías, porque hay gente que va a intentar tumbar esos cambios", admite. Pero el problema, insiste, es que la naturaleza no entiende de plazos administrativos. "Si hasta después del verano no se pueden hacer esos controles, el problema va a ir aumentando. Y ya lo estamos viendo en zonas cercanas a población", remarca.

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El alcalde socialista respalda así los cambios normativos que prepara el Ejecutivo de Adrián Barbón, pero con una exigencia clara: "Acortar los plazos a lo máximo posible", insiste, porque lo que está en juego es la viabilidad de las pequeñas explotaciones extensivas, que ya miran con desaliento cómo el lobo se acerca a los núcleos habitados. "Sin controles, llegará un momento en el que el equilibrio va a ser casi imposible de recuperar", finaliza en Alcalde.