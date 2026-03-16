El argayu de Purón sigue creciendo y el PSOE afea la inacción del Ayuntamiento de Llanes

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Llanes ha alertado este lunes de que la situación provocada por el argayu que afecta al camino que conecta las escuelas y la iglesia de Purón continúa agravándose "mientras el equipo de gobierno municipal mira para otro lado". Los vecinos, "ya ni siquiera se atreven a pasar caminando por la zona" por el riesgo que supone.

Los socialistas llaniscos recuerdan que el pasado 5 de febrero el equipo de gobierno de Llanes (VxLl y PP) anunció públicamente el inicio de los trabajos para la reparación de este camino, gravemente afectado por el desprendimiento. En ese mismo mensaje, compartido también por el Alcalde, Enrique Riestra, se afirmaba que se trataba de una actuación necesaria para "garantizar la seguridad, mejorar los accesos y devolver la normalidad a esta zona del concejo".

Situación preocupante

Sin embargo, más de un mes después, la realidad es muy distinta. Según explica el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Óscar Torre, "lo único que se ha hecho desde entonces ha sido depositar unos raíles de tren en la zona, sin que se haya iniciado realmente ninguna actuación que solucione el problema".

El argayu registrado en Purón. / PSOE

Para los socialistas, la situación resulta especialmente preocupante porque, lejos de mejorar, el argayu continúa creciendo, incrementando la inseguridad y las dificultades de acceso por este punto, según resaltan. "Los vecinos de Purón están viendo cómo pasan las semanas sin que se ejecute ninguna obra real mientras el desprendimiento sigue avanzando. La sensación es de absoluta desesperación y abandono", señala Torre.

Fugas constantes

Además, el PSOE de Llanes advierte de que por la zona afectada discurren infraestructuras básicas para el pueblo. La canalización del agua atraviesa el área del argayu, lo que podría poner en riesgo el suministro de agua, y por ese mismo punto pasa también parte del suministro eléctrico de algunas zonas del pueblo. A esta situación se suma, según denuncian, que las fugas son constantes en el depósito, lo que estaría contribuyendo a agrandar el desprendimiento y a empeorar la estabilidad del terreno.

Desde el Grupo Municipal Socialista consideran que el equipo de gobierno no puede limitarse a realizar anuncios en redes sociales sin que estos se traduzcan en actuaciones efectivas. "No se puede anunciar a bombo y platillo que las obras están en marcha cuando en la práctica no se está haciendo nada. Los vecinos merecen soluciones, no titulares", añade el portavoz socialista.

Actuar con urgencia

El PSOE de Llanes reclama al Ayuntamiento que actúe con urgencia para estabilizar la zona y reparar el camino afectado, garantizando la seguridad de los accesos a las escuelas y a la iglesia de Purón, así como la protección de las infraestructuras básicas del pueblo.

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"Gobernar también significa cumplir con lo que se anuncia. Si el Ayuntamiento dijo que las actuaciones habían comenzado, lo mínimo que se espera es que esas obras se ejecuten y no que, un mes después, el problema sea todavía mayor", concluye Óscar Torre.