Bronce para el combinado asturiano juvenil "Tomataos" en el Nacional de Orientación y Aventura por Selecciones Autonómicas

El equipo "Tomataos", integrado por los piloñeses Sergio Martínez Cueto y Pedro Martínez Cueto y la naveta Marta Villa Rodríguez se hicieron con la medalla de bronce, en categoría juvenil y con la selección autonómica del Principado de Asturias, en el Campeonato de España de Raid de Orientación y Aventura de Selecciones Autonómicas (CESAR), disputado el pasado fin de semana en la localidad extremeña de Jarandilla de la Vera. La prueba se celebraba después de que las condiciones meteorológicas impidiesen su celebración la pasada temporada.

Extremadura se hacía con el triunfo, en la susodicha categoría juvenil, gracias al equipo formado por Sergio Alvano Pizarro, Álvaro Corbacho Vera y Raquel Merchán Rodríguez, quienes empleaban casi 10 horas en lograr 92 puntos. A un punto de diferencia se situaba la medalla de plata, que viajaba a Galicia gracias a la actuación de Martín Casado Núñez, Diego Andrés Otero Pérez y Carla Somoza Seoane.

El combinado asturiano. / R. J. M. C.

En senior, el equipo gallego se coronaba campeón de España, integrado por Íker Flores Rodríguez, Ángel García García, Sofía García Martín y Aurelio Antonio Olivar Roldán. Tras 18 horas y 55 minutos de competición, el equipo gallego lograba un total de 220 puntos. El equipo catalán se llevaba la plata tras superar las 19 horas de carrera, en las que lograban 210 puntos. Los medallistas de plata eran Rafa Bethencourt Guimera, Josep Carreras Carbonell, Dirk Fumadó Arasa y Judit Lamas Borraz. Finalmente, Aragón se llevaba el bronce con 181 puntos, también superando las 19 horas de competición, gracias al equipo formado por Miren Arina Andueza, Isaac Bonastre Piazuelo, Jorge García Pardos y Víctor Martín Martín.

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En veteranos, Galicia repetía triunfo gracias al equipo formado por María Esther Barreira Vázquez, David Casado Bravo, Roberto Chas Gómez y José Manuel Nogueras Marentes, quienes en casi 13 horas se hacían con 120 puntos. La plata en veteranos era para Andalucía, con 114 puntos para el equipo formado por Antonio Miguel Cantos Bertos, Jitka Cerna, Juan Pino Corrales y José Antonio Puerto Ordóñez. Castilla-La Mancha recogía el bronce en esta categoría gracias a la actuación de Lorena Acevedo Vázquez, José Luis Batuecas Alonso, Gregorio Gómez Casillas y Jesús Nieto Calvo.