Cangas de Onís será una de las sedes del circuito de cicloturismo Asturias Challenge-2026
El concejo acogerá la primera etapa, el 12 de abril, que incluirá en su trazado el paso por Collada de La Llama, Collada Moandi y Casielles
Asturias Challenge es un circuito de cicloturismo compuesto por cuatro etapas que se desarrollarán en diferentes fechas y ubicaciones. Se trata de evento de carácter finisher, incluyendo en cada etapa uno o varios sectores cronometrados. Los cuatro escenarios programados para la edición del presente año 2026 son los siguientes: 11 y 12 de abril, Cangas de Onís; 15 y 16 de mayo, Pravia; 10 y 11 de julio, Somiedo; y 18 y 19 de julio, Aller.
Programa de la sede de Cangas de Onís
11 de abril
- Entrega de dorsales: de 16:00 horas a 20.00
- Charla homenaje: a las 17.00 horas
12 de abril
- Entrega de dorsales: 7.30 horas a 8.30
- Salida: 9.00 horas de Cangas de Onís
- Puertos cronometrados: Collada de La Llama, Collada Moandi y Casielles
"Nos vemos obligados a modificar el recorrido de nuestra prueba de Cangas de Onís debido al corte total de la Collada Llomena (PO-2) tras un desprendimiento el pasado mes de febrero. Tres serán los altos por los que finalmente pasaremos, Collada de La Llama, Collada Moandi y Casielles, siendo estos dos últimos cronometrados. Avituallamientos situados en Villar de Huergo, Santillán y Casielles. La ruta queda en 97 kilómetros y 1.800 metros de ascenso", apuntaron desde la organización
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