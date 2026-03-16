El cangués Mandi García Rama, suma y sigue: veintidós títulos de campeón de España
El luchador de brazos, clasificado para el Europeo de Budapest (Hungría), que se disputará en mayo
Armando García Rama, más conocido como "Mandi, el del Pozu los Llobos", atesora un gran palmarés en la disciplina deportiva de lucha de brazos, en la que ostenta nada menos que veintidós títulos de campeón de España. Este sábado, en Sepúlveda (Segovia), el laureado deportista de Cangas de Onís sumó otros dos entorchados en el Nacional de la especialidad, con motivo de la trigesimocuarta edición.
Mandi, se alzó con los títulos de campeón de España-2026 de lucha de brazos en categoría Máster, en menos de 75 kilos de peso, tanto en la tirada diestra como con la zurda. Además, lo redondeó con el subcampeonato en la categoría senior con el brazo izquierdo. Unos resultados que le valieron para conseguir el billete para representar a España en el Campeonato de Europa, a disputar en Budapest (Hungría), el próximo mes de mayo.
Otro deportista cangués, Luis Mariano Castro, también dejó bien alto el pabellón asturiano en el Nacional dilucidado en la villa segoviana de Sepúlveda, este 14 de marzo, pues, se subió al segundo cajón del podio como subcampeón de España en la categoría Gran Máster en más de 80 kilos de peso.
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