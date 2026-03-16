El enfermero del centro de salud de Ponga acerca la sanidad a los escolares de Beleño
Xuan Carballo imparte una actividad educativa sobre el funcionamiento del sistema sanitario y nociones básicas sobre salud y primeros cuidados
LNE
Los alumnos del colegio de San Xuan de Beleño recibieron días atrás una visita muy especial: el enfermero del centro de salud de Ponga, Xuan Carballo, impartió una actividad educativa con el objetivo de acercar a los más pequeños al funcionamiento del sistema sanitario y enseñarles nociones básicas sobre salud y primeros cuidados.
Durante la jornada, los estudiantes recorrieron las instalaciones del centro. El profesional sanitario les mostró los distintos espacios de trabajo y algunos de los materiales que se utilizan en la atención diaria a los pacientes. A lo largo de la visita, también explicó cuáles son las principales funciones y competencias, tanto del médico como del enfermero, dentro de la atención sanitaria.
Hábitos de salud
Posteriormente, los alumnos asistieron a una charla educativa apoyada en diapositivas en la que se abordaron temas de gran utilidad para su vida diaria. Entre ellos, cómo actuar ante pequeños accidentes o caídas, las curas básicas, el uso de vendajes y la forma de manejar algunas enfermedades comunes en la infancia.
La actividad resultó muy participativa, ya que los niños hicieron preguntas, compartieron experiencias y aprendieron de forma práctica y cercana. Este tipo de iniciativas buscan fomentar desde edades tempranas hábitos de salud, prevención y conocimiento del trabajo que realizan los profesionales sanitarios en su comunidad.
Desde el centro educativo se valoran muy positivamente este tipo de colaboraciones, que permiten a los alumnos aprender de manera directa y comprender mejor la importancia que tiene y tendrá para sus vidas el cuidado de la salud.
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