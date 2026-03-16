Ya hay fecha para la Pascua Joven 2026, en Covadonga

El Real Sitio de Covadonga acogerá del 2 al 5 del próximo mes de abril, una Pascua para jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y 30 años, bajo organización del santuario mariano de Covadonga y la Delegación episcopal de Pastoral Juvenil.

Habrá jóvenes que partirán desde Oviedo, Gijón y Avilés, "siendo una oportunidad para vivir juntos la Semana Santa y la Pascua compartiendo la fe con más chicos y chicas en un entorno tan especial como es el santuario de Covadonga", señalan. Para más información sobre el evento: https://pjasturias.org/eventos