Ya hay fecha para la Pascua Joven 2026, en Covadonga
El Real Sitio de Covadonga acogerá del 2 al 5 del próximo mes de abril, una Pascua para jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y 30 años, bajo organización del santuario mariano de Covadonga y la Delegación episcopal de Pastoral Juvenil.
Habrá jóvenes que partirán desde Oviedo, Gijón y Avilés, "siendo una oportunidad para vivir juntos la Semana Santa y la Pascua compartiendo la fe con más chicos y chicas en un entorno tan especial como es el santuario de Covadonga", señalan. Para más información sobre el evento: https://pjasturias.org/eventos
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