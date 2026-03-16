De Llanes al Caribe: una inmobiliaria asturiana da el salto internacional con la comercialización de dos complejos residenciales de lujo en México y República Dominicana

De Llanes al Caribe. La inmobiliaria asturiana Veri Corral, que nació hace más de 30 años en la localidad llanisca y que en la actualidad cuenta con oficinas también en Oviedo, Gijón, Ribadesella y Madrid, ha dado el salto internacional, con la comercialización de dos complejos residenciales de lujo en México y República Dominicana. Este gran paso viene a reforzar el histórico nexo sociocultural que hay entre el Principado y Latinoamérica. De hecho, aseguran, "la iniciativa se apoya en la red de vínculos familiares y económicos forjada durante generaciones, transformando el legado de la emigración asturiana en un puente natural para la inversión y el desarrollo de nuevas sinergias empresariales".

Una de las viviendas de Puerto Cancún (México) / Veri Corral

Con vistas al mar, campo de golf y suelos con vegetación autóctona

Dentro de esta estrategia, Veri Corral ya ha iniciado en España la comercialización de la promoción residencial WOHA Puerto Cancún. Se trata del "primer edificio de carácter ecológico en la zona". Emplazado en una de las zonas más exclusivas del Caribe mexicano, este proyecto consta de viviendas con vistas al mar, campo de golf y espacios naturales. Cerca de la mitad de la superficie son áreas ajardinadas y suelos permeables con vegetación autóctona.

El edificio Woha de Puerto Cancún / Veri Corral

Viviendas de más de 400 metros cuadrados con laguna articial, beach club y gimnasio

A este edificio se suma otro: Bonita Beach Luxury Residence, ubicado en Cap Cana (República Dominicana). El complejo, posicionado en uno de los destinos más exclusivos del Caribe, ofrece viviendas de alta gama de entre 84 y 447 metros cuadrados diseñadas para vender como residencia vacacional premium o como un activo de alta rentabilidad en el mercado de inversión inmobiliaria. Esta residencia cuenta con una laguna artificial, un beach club en primera línea de costa, un gimnasio y spa.

La residencia de lujo de Cap Cana, en República Dominicana / Veri Corral

Aprovechar un vínculo histórico para generar oportunidades inmobiliarias

“Este paso representa una evolución natural para nuestra empresa”, explica Borja Cué Corral, CEO de Veri Corral. “Nuestro objetivo no es tanto crecer rápidamente fuera de España como establecer relaciones sólidas con promotores e inversores que compartan nuestra forma de trabajar. Asturias siempre ha tenido una relación muy especial con países como México, y creemos que ese vínculo histórico puede convertirse también en un puente para nuevas oportunidades inmobiliarias”.

En este sentido, Cué subraya que la compañía busca actuar como un nexo entre mercados. “Queremos facilitar el encuentro entre inversores españoles interesados en proyectos internacionales y clientes latinoamericanos que también mantienen una relación con España. Se trata de generar alianzas a largo plazo y de aportar nuestro conocimiento del sector inmobiliario para crear valor en ambos mercados”, comenta.

Gran inversión en la playa de La Franca

Veri Corral es la inmobiliaria que está detrás del desembarco de HolaCamp en la playa de La Franca, con una inversión de cuatro millones de euros para la reconversión del complejo Las Hortensias.