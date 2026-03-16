Llega a Llanes el primer hotel digital de cuatro estrellas: todo se gestiona con el móvil, desde acceder a la habitación hasta el check-out

La transformación digital llega también a los hoteles. Una compañía especializada en alojamientos automatizados, Gaiarooms, se ha hecho cargo del hotel La Palma de Llanes, un establecimiento de cuatro estrellas con 46 habitaciones, y lo ha convertido en el primer hotel digital del oriente de Asturias y el segundo del grupo en el Principado.

El hotel La Palma se sitúa a unos cinco minutos en coche de las playas del concejo, en un enclave que combina la proximidad al litoral con el acceso al casco urbano de Llanes. La localidad, uno de los polos turísticos más reconocidos de Asturias, concentra una demanda que se extiende más allá de la temporada estival, apoyada en su oferta de playas, patrimonio cultural y la cercanía a espacios como el parque nacional de los Picos de Europa.

Jardín con piscina

Las instalaciones del hotel La Palma incluyen, además de las habitaciones, varias zonas comunes orientadas al descanso. Entre ellas figura un jardín con piscina exterior de temporada, un elemento que busca complementar la estancia en un entorno natural próximo tanto al mar como al centro de la localidad.

El "desembarco" de Gaiarooms en Llanes se produce apenas unos meses después de que la compañía "aterrizara" en Asturias con la incorporación del hotel Playa de Ñora, un establecimiento de 18 habitaciones. Con este nuevo activo, no solo amplía su huella en la comunidad, sino que refuerza una línea de crecimiento que, según fuentes de la empresa, incluye proyectos inmediatos: un complejo de 18 apartamentos turísticos que abrirá en los próximos meses y la rehabilitación de una antigua casa de indianos que se transformará en una hospedería boutique de ocho suites.

Sistema automatizado

El funcionamiento del hotel se ajusta al modelo digital que caracteriza a la cadena. Los huéspedes pueden gestionar la práctica totalidad de su estancia a través del teléfono móvil, desde el check-in online hasta la apertura de la habitación o la comunicación con el servicio de atención al cliente. Se trata de un sistema automatizado que elimina gran parte de la interacción presencial tradicional, aunque la compañía mantiene equipos locales para las tareas de limpieza y mantenimiento.

Enrique Domínguez, fundador y consejero delegado del grupo, explica que la elección de Llanes responde a una visión de negocio que prioriza enclaves con tirón turístico y posibilidades de modernización. "Asturias es un territorio estratégico dentro de nuestra expansión en la cornisa cantábrica. Llanes es uno de los destinos turísticos más atractivos del norte de España y encaja con nuestra estrategia de incorporar activos bien ubicados y modernizarlos mediante tecnología y nuevos modelos de gestión", señala Domínguez.

Personal de la zona

Más allá de la automatización de procesos, la empresa subraya su intención de integrarse en el tejido económico local. La colaboración con comercios, restaurantes y servicios del entorno forma parte de una aproximación que busca conectar al visitante con el destino y, de paso, favorecer la actividad económica de la zona. El empleo vinculado al mantenimiento y la limpieza de los establecimientos se cubre, según la compañía, con personal de la zona.

La llegada de Gaiarooms al Hotel La Palma se enmarca en un plan de expansión nacional que ya ha llevado al grupo hostelero a ciudades como Salamanca, León, Valladolid, Madrid, Barcelona, La Coruña, Vigo o Bilbao.

Transformación silenciosa

La compañía, que opera bajo dos marcas en el sector del alojamiento turístico y el "flex living", forma parte de una firma de inversión y gestiona en la actualidad más de 1.500 unidades en nueve provincias. Su objetivo declarado es alcanzar las 4.000 unidades operativas antes de 2028, combinando fórmulas de gestión, alquiler y propiedad.

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La irrupción de modelos de negocio como el de esta compañía plantea una transformación silenciosa pero sostenida en el sector del alojamiento. La sustitución de mostradores de recepción por aplicaciones móviles y la gestión remota de las estancias apuntan a una reconfiguración de la experiencia hotelera, al menos en un segmento del mercado.