Llanes despide al exdiputado socialista José Manuel González

La iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, en Barru (Llanes), acogió ayer el funeral por el alma del que fuera diputado autonómico del PSOE José Manuel González García, que falleció el viernes, a los 82 años de edad. El féretro con el cuerpo sin vida del que también fue presidente de la Federación Asturiana de Judo y vicepresidente de la Española durante 16 años llegó al mediodía al templo, donde esperaban decenas de familiares, amigos, compañeros y correligionarios. Ingeniero técnico de formación, fue minero y sindicalista, y destacó por su intensa labor en favor de la reindustrialización de las comarcas mineras.