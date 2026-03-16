Llanes presenta la memoria anual de la Oficina Municipal de Información al Consumidor: 547 consultas y 71 reclamaciones
El convenio interadministrativo entre los ayuntamientos de Llanes y Ribadesella para este servicio será renovado por un año más
El Ayuntamiento de Llanes ha presentado este lunes la memoria anual de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), en un acto del que han participado la concejala de Consumo, María del Mar García Poo, y el responsable de la OMIC, Juan Ramón Díaz Mier.
En el acto celebrado esta mañana la edil manifestó la satisfacción del Consistorio con este servicio municipal, y ha anunciado la renovación del convenio interadministrativo entre los ayuntamientos de Llanes y Ribadesella por una anualidad, del 1 de abril de 2026 al 31 de marzo de 2027, en cuyo marco se continuará ofreciendo asesoramiento a los vecinos del concejo a través de asistencia presencial tanto en la capital del concejo, como en Posada y Nueva.
Incertidumbre económica
"El Día Mundial de los Derechos del Consumidor, instaurado por la ONU en 1983 para promover y proteger los derechos de los consumidores, y celebrado este domingo, se enmarca en un contexto de incertidumbre económica y continua subida de precios. La inflación, ligada a la situación geopolítica, ha alterado los hábitos de consumo y generado vulnerabilidades en sectores clave como la energía, la vivienda, los servicios financieros o la alimentación", ha señalado el Ayuntamiento.
"Ante ello, las administraciones deben reforzar la protección de los consumidores, especialmente los más vulnerables, para garantizar un mercado más transparente y equilibrado. Este escenario invita también a avanzar hacia modelos de consumo más responsables y sostenibles, en línea con la Agenda 2030 de la ONU, que promueve la producción y el consumo responsables, el uso eficiente de recursos y la reducción de residuos. En esa línea, el comercio de proximidad y los productos de kilómetro cero son clave: dinamizan la economía local, generan empleo, fortalecen el tejido social y reducen el impacto ambiental al acortar los circuitos de distribución", apuntan las autoridades municipales.
Un recurso esencial
Destaca la labor de servicios públicos como la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Llanes, que se ha consolidado como un recurso esencial para la defensa de los consumidores del concejo, especialmente en los momentos más difíciles.
La Memoria presentada hoy hace balance las diversas actividades llevadas a cabo por la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Llanes a lo largo de este año 2025, así como de las consultas atendidas y de las denuncias o reclamaciones tramitadas.
Un total de 547 consultas
De esta forma, la OMIC de Llanes ha atendido en el año 2025 un total de 547 consultas, y se han tramitado un total de 71 expedientes de reclamación. Asimismo, y en colaboración con la Policía Local de Llanes se ha llevado el control de 267 productos alertados, de los cuales ninguno de ellos fue localizado en los establecimientos llaniscos.
Resulta igualmente destacable que, hasta la fecha de presentación de esta memoria de la OMIC, la tramitación de dichos expedientes de reclamación ha supuesto para los reclamantes llaniscos la recuperación de cantidades, o la compensación o minoración de deudas por un importe superior a los 22.000 euros.
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