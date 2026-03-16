En marcha las obras de mejora en la senda fluvial de Cangas de Onís a Villanueva
Los trabajos afectan al tramo comprendido entre los aledaños de El Golondrosu y la riega Mables, en la margen derecha del Sella
La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha iniciado las obras de mejora y acondicionamiento de la senda fluvial que une la ciudad de Cangas de Onís con la ribereña localidad de Villanueva, más exactamente el tramo comprendido desde los aledaños de El Golondrosu y la riega Mables. Esa actuación se enmarca dentro del proyecto de restauración fluvial del Bajo Sella y se financia con fondos de la Unión Europea, a cargo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en el marco del instrumento Next Generation EU.
Asimismo, el ámbito definido para las actuaciones previstas queda delimitado geográficamente desde el entorno del cruce de la carretera nacional N-625 sobre el río Sella, en la localidad de Les Roces (Cangas de Onís), hasta el límite con el dominio público marítimo-terrestre (antiguo azud de Santianes o presa de la Vejal). A lo largo de este tramo, de unos 24 km de longitud, se plantean actuaciones puntuales que consisten básicamente en la retirada de alteraciones morfológicas, recuperación y protección de riberas, recuperación y ampliación del bosque de ribera, acondicionamiento de caminos y sendas existentes junto al cauce y control de especies de flora alóctona.
Restauración en Triongu
En el ámbito de la actuación cabe destacar los trabajos de restauración de la margen izquierda del río Sella en Triongu con el fin de eliminar el relleno existente, crear un espacio fluvial de mayor naturalidad y contribuir a disminuir las inundaciones en el núcleo rural del mismo nombre. El proyecto también incorpora actividades de fomento de la biodiversidad (participación social y fomentos de anfibios), de integración socioeconómica (talleres y jornadas, app interactiva) y de mejora del aprovechamiento turístico del río Sella.
El contrato para la ejecución de las actuaciones ha sido adjudicado el 16 de julio de 2025 a FCC Construcción, S.A., Mantenimiento de Infraestructuras, S.A.U., y Forestación y Repoblación, S.A. por un importe de 4.082.941,39 euros.
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